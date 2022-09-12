По данным The Verge, Apple отказалась от iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max , чтобы освободить место для iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Теперь компания будет продавать только смартфоны с поддержкой 5G: iPhone 14, iPhone 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 12 и iPhone SE второго поколения (2022).

Модельный ряд iPhone в 2022 году:

iPhone 14 — 799 долларов;

iPhone 14 Plus — 899 долларов;

iPhone 14 Pro — 999 долларов;

iPhone 14 Max — 1 099 долларов;

iPhone 13 — 699 долларов;

iPhone 13 Mini — 599 долларов;

iPhone 12 — 599 долларов;

iPhone SE (2022) — 429 долларов.

Как отмечает издание, исключение из линейки iPhone 13 Pro и iPhone не означает, что пользователи больше не смогут покупать данные модели смартфонов — они останутся доступны для покупки в сторонних розничных магазинах. Однако теперь Apple сосредоточится на реализации новых устройств — сразу четырех iPhone 14, представленных на сентябрьской презентации в Купертино.