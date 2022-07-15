В Telegram добавят функцию запрета на отправку голосовых и «кружочков». Но только в подписке Premium

Как сказано в канале «Код Дурова», новая функция появилась в меню конфиденциальности. Так, пользователи смогут запретить присылать «голосовые» либо всем, либо добавить некоторых людей в исключения и запретить остальным.

Новая функция будет доступна не всем пользователям, а только подписчикам Premium. Она также распространится на видеосообщения-«кружочки», говорится в канале «О digital».

В Telegram появилась платная подписка Premium. Благодаря ей пользователи получат дополнительные функции мессенджера. В Telegram отмечают, что в приложение добавили много нового, о чем просили пользователи: они получат функцию распознавания голосовых сообщений, уникальные стикеры и реакции, активные видеоаватары и значок подписчика, а также отключение рекламы и настройка чатов. Пользователи iOS смогут купить Telegram Premium за 449 рублей в месяц, оплатив покупку с мобильного счета.