18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

В Telegram добавят функцию запрета на отправку голосовых и «кружочков». Но только в подписке Premium

Поделиться:

В Telegram на платформе Android начали тестировать функцию, по которой пользователи смогут запрещать другим людям отправлять голосовые сообщения и «кружочки». Однако новая фича будет доступна в Premium-подписке.

Justlight / Shutterstock.com

Как сказано в канале «Код Дурова», новая функция появилась в меню конфиденциальности. Так, пользователи смогут запретить присылать «голосовые» либо всем, либо добавить некоторых людей в исключения и запретить остальным.

Новая функция будет доступна не всем пользователям, а только подписчикам Premium. Она также распространится на видеосообщения-«кружочки», говорится в канале «О digital».

В Telegram появилась платная подписка Premium. Благодаря ей пользователи получат дополнительные функции мессенджера. В Telegram отмечают, что в приложение добавили много нового, о чем просили пользователи: они получат функцию распознавания голосовых сообщений, уникальные стикеры и реакции, активные видеоаватары и значок подписчика, а также отключение рекламы и настройка чатов. Пользователи iOS смогут купить Telegram Premium за 449 рублей в месяц, оплатив покупку с мобильного счета.

Telegram Premium: что не так с платной подпиской мессенджера Павла Дурова? Почему сразу снизил цены и есть ли смысл в покупке?

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: