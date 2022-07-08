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Технологии

Создатели игры World of Tanks продали свой бизнес в России и Беларуси

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Игровая студия Wargaming, которая разрабатывает World of Tanks, продала доли в своих российской и белорусской компаниях. На это обратило внимание белорусское издание dev.by.

Dmitriy Prayzel / Shutterstock

Кипрская компания Wargaming с 1 июля перестала владеть долями в российской компании «Леста» и белорусской — «Гейм стрим». Новым собственником «Леста» (100%) и «Гейм стрим» (91,84%) стал Малик Хатажаев. Раньше об был гендиректором компании «Леста», пишет издание.

Малик Хатажаев 12 лет занимал пост главы российской студии. В середине июня эту должность занял Юрий Сухарев. С 28 июня Малик Хатажаев стал владельцем «Леста». В «Гейм стрим» миноритарными владельцами также остались Светлана Петрова из Украины и Лариса Котикова из Беларуси.

Напомним, в апреле студия Wargaming, создавшая популярные игры World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships, объявила об уходе из России и Беларуси. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании.

Как выпускник морского училища им. Макарова руководит в Петербурге производством онлайн-игры World of Warships, в которой зарегистрировано более 44 млн человек

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Теги:
Бизнес
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Малик Хатажаев

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