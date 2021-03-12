Как выпускник морского училища им. Макарова руководит в Петербурге производством онлайн-игры World of Warships, в которую играет 9 млн человек

Индустрия компьютерных игр — один из бенефициаров коронакризиса. На сколько выросло у вас число пользователей?

Оно осталось примерно такое же: в World of Warships играет более 9 миллионов человек самых разных национальностей. Но теперь они играют на 20–30 % дольше. Главная валюта XXI века — пользовательское внимание. И оно к нашим играм возросло из-за закрытых кинотеатров и отсутствия возможности путешествовать.

Wargaming — это глобальный бизнес, у корпорации офисы по всему миру. Какая роль у петербургского?

Петербургский офис — это завод, где производятся игра World of Warships, игры для приставок PlayStation и Xbox, мобильных телефонов и новые разработки от идеи до конечной реализации. У нас работает более 750 специалистов: программисты, художники, аниматоры, в том числе выпускники практически всех вузов Петербурга.

А на глобальном уровне наши продукты поддерживаются специалистами локальных офисов: в разных странах свои тонкости законодательства и национальные «особенности». Например, японский военно-морской флаг Rising Sun, который у них до сих пор висит на военных кораблях, в Китае и Корее считается чуть ли не клеймом сатаны. И когда мы в игре поставили его на корабли, началось что-то невероятное! Но нам из российского офиса все это знать невозможно.

Для создания точных копий военных кораблей ваша команда путешествует по всему миру, встречается с ветеранами морских сражений. Так ли важна в играх историческая точность?

World of Warships ориентирована на людей в возрасте 35–45 лет. А они знают многие детали Первой и Второй мировых войн. Был один советский фильм про средние века, в нем был момент, поразивший меня сменой восприятия, происходящего: на полянке у леса два великих рыцаря сходятся в поединке, отстаивая свою честь. Они начинают ожесточенно сражаться, я как зритель, погруженный в драму происходящего, переживаю за победу правильного героя-рыцаря. И вдруг камера отъезжает и в кадр попадает стоящая за лесом высоковольтная опора ЛЭП! И БАХ!!! Ты уже не испытываешь настоящего сопереживания к этой трагедии, так как понимаешь – это не драма, а надуманная история, которую уже и досматривать не интересно. Так и у нас в игре. Поэтому мы считаем, что для погружения в мир морских сражений надо придерживаться определенной точности и историчности. Если мы делаем линкор Ямато, то он должен быть во всех деталях копией линкора Ямато. И если мы, например, решили создать линкор «Советский Союз», который в исторической реальности не был достроен из-за войны, то должны найти все сохранившиеся чертежи и оживить его таким, каким он должен был стать.