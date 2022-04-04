Разработчик World of Tanks уходит из России и Беларуси

Как отмечается с 31 марта студия передала свой игровой бизнес на территории РФ и Беларуси другому юридическому лицу — компании Lesta Studio, которая, согласно пресс-релизу, «больше не аффилирована с Wargaming». Отдельно отмечается, что разработчик не получит от этого процесса прибыли «ни сегодня, ни в будущем». Напротив, руководство ожидает значительных убытков от подобного решения.

Отмечается, что в течение «переходного периода» все актуальные продукты компании останутся доступны российским и белорусским пользователям. При этом не уточняется, сколько продлится переходный период и что будет с играми по его окончании.

Еще одним следствием ухода компании станет закрытие студии в Минске. «Мы предоставим максимально возможное выходное пособие и поддержку нашим сотрудникам, затронутым изменением», — говорится в заявлении компании.

Напомним, компания Wargaming была основана в 1998 году разработчиком из Беларуси Виктором Кислым и партнерами. В настоящее время штаб-квартира компании расположена на Кипре. У студии есть подразделения в разных странах мира, в том числе и в России.

Петербургская компания Lesta Studio была основана в 1991 году тремя энтузиастами, среди которых был Малик Хатажаев. В 2011 году студия была продана Wargaming. В результате Хатажаев и команда стали руководить разработкой одного из продуктов корпорации — игрой World of Warships, посвященной морским сражениям.