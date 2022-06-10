Павел Дуров официально объявил о появлении платной подписки в Telegram

«До сих пор наши лимиты на чаты, медиа и загрузку файлов не имеют равных. И все же многие просили еще больше увеличить их […]. Проблема в том, что, если бы мы сняли все ограничения для всех пользователей, наши затраты на сервер и трафик стали бы неуправляемыми, и вечеринка, к сожалению, закончилась бы для всех», — сообщил Дуров.

Он также добавил, что команда мессенджера решила сделать повышенные лимиты платной опцией. Все существующие функции мессенджера останутся бесплатными. А для тех пользователей, которые не будут приобретать подписки Telegram Premium также смогут пользоваться некоторыми ее функциями: например, просматривать очень большие документы, медиа и стикеры, отправленные пользователями с подпиской.

По заверениям Дурова, несмотря на «очень успешные эксперименты с рекламой», Telegram должен финансироваться, в первую очередь, пользователями, а не рекламодателями.

Напомним, с 5 ноября 2021 года в Telegram впервые появилась официальная реклама. Первый такой пост ведет на личный блог Павла Дурова. Позже основатель мессенджера заявлял, что в Telegram появится функция, позволяющая отключить рекламу в каналах.