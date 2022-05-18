18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

VK назвал дату запуска магазина приложений RuStore

Поделиться:

Российский магазин приложений RuStore, который в VK разработали для Android при поддержке Минцифры, запустят 25 мая. Об этом сообщил глава компании Владимир Кириенко, пишет «Интерфакс».

Shutterstock.com

Планируется, что бета-версия заработает 25 мая. Кириенко подчеркнул, что летом в RuStore добавят рейтинги приложений, push-уведомления и привязку платежных систем.

Все инвестиции на разработку осуществляет VK, вложений в развитие проекта со стороны государства не было, сообщили Директор VK Владимир Кириенко и глава Минцифры Максут Шадаев на Российском интернет форуме (РИФ).

Ранее пользователям открыли доступ для скачивания российского аналога Google Play — NashStore. Российский магазин приложений работает на базе Android. В нем представлены более 1 тыс. программ, сообщил разработчик платформы АНО «Цифровые платформы». Напомним, россияне с картами платежных систем Visa и Mastercard больше не могут воспользоваться сервисами Apple Pay и Google Pay. Это следует из сообщения Центробанка.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: