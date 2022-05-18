VK назвал дату запуска магазина приложений RuStore

Планируется, что бета-версия заработает 25 мая. Кириенко подчеркнул, что летом в RuStore добавят рейтинги приложений, push-уведомления и привязку платежных систем.

Все инвестиции на разработку осуществляет VK, вложений в развитие проекта со стороны государства не было, сообщили Директор VK Владимир Кириенко и глава Минцифры Максут Шадаев на Российском интернет форуме (РИФ).

Ранее пользователям открыли доступ для скачивания российского аналога Google Play — NashStore. Российский магазин приложений работает на базе Android. В нем представлены более 1 тыс. программ, сообщил разработчик платформы АНО «Цифровые платформы». Напомним, россияне с картами платежных систем Visa и Mastercard больше не могут воспользоваться сервисами Apple Pay и Google Pay. Это следует из сообщения Центробанка.