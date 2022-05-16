В России запустили магазин приложений NashStore для пользователей. Он станет аналогом Google Play

Скачать магазин приложений можно с официального сайта. В него уже загружены приложения «Столото», «Банки.ру», «Альфа-банка», Rutube, онлайн-кинотеатра Wink, «Сбер-Маркета», «Совкомбанка», Gloria Jeans и другие. Однако пока не работает система оплаты за цифровые товары в маркетплейсе.

Помимо этого, запустили регистрацию на платформе иностранных разработчиков из Азии, Европы и США. В АНО «Цифровые платформы» заявили, что несмотря на санкции, «многие IT-девелоперы не заинтересованы терять российский рынок».

Напомним, 9 апреля в России для разработчиков открылся магазин приложений NashStore для Android-устройств. Он должен стать аналогом Google Play. Разработчики могут зарегистрироваться на сайте nashstore.ru, добавить сведения о владельце приложения и загружать в формате.apk свои программы. Их такж проверят на наличие вредоносного кода, после чего приложение появится в магазине с возможностью импорта данных из Google Play. Через несколько недель, как пишут «Цифровые платформы», в магазине запустят платежные сервисы.