С 12 марта компания SWIFT отключила ряд российских банков от глобальной системы обмена финансовыми сообщениями. Как считают в СПбГУ, наличие регулирующей стороны, которая способна отключить от межбанковской коммуникации любую организацию, «ставит под сомнение надежность данного канала».

Новая система межбанковских финансовых сообщений будет разработана с использованием блокчейн-технологий. Каждая из стран-участниц системы будет хранить часть программного кода и базы данных, таким образом являясь совладельцем системы, что позволит полностью исключить «риск неправомерного отключения любого банка от обмена финансовыми сообщениями». «Технологии распределенных реестров, в частности блокчейн, здесь выступают гарантом доступа к технологии, сохранности транзакций и открытости», — отмечают в СПбГУ.

Пресс-служба Сакнт-Петербургского государственного университета О создании аналога SWIFT: Новый продукт Центра технологий распределенных реестров СПбГУ позволит со временем отказаться от влияния SWIFT не только в РФ, но и в каждой стране-участнице. Это независимая система, которая не может извлекать прямую финансовую выгоду и создавать ограничения для отдельной страны или организации. Университет обладает всеми необходимыми компетенциями и ресурсами для реализации этой идеи и может объединить вокруг себя других участников рынка в рамках консорциума. Центр технологий распределенных реестров СПбГУ готов исполнять роль технического оператора новой системы, которая является распределенной, а значит, не имеет централизованной организации, управляющей всеми процессами.

«Решение даст всем участникам мировой банковской системы новый инструмент, который позволит с высокой степенью надежности обмениваться финансовыми сообщениями. При этом банки смогут не опасаться негативных последствий, а государства смогут проводить более самостоятельную политику», — отметил директор Центра технологий распределенных реестров СПбГУ Дмитрий Шишмаков.