ЕС отключил от системы SWIFT семь российских банков, попавших под санкции

Евросоюз отключит от международной системы SWIFT российские банки, которые включили в санкционный список, с 12 марта. В него попали семь финансовых организаций: ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ, пишет РИА Новости.
Отключение от SWIFT касается организаций, которые прямо или косвенно принадлежат более чем на 50% этим банкам. Помимо этого, в Россию запрещено «поставлять, передавать или экспортировать» банкноты евро, за рядом исключений. В ЕС отмечают, что ужесточение санкций связано с обострением ситуации на Украине.
В ВТБ поспешили отметить, что отключение от системы SWIFT никак не отразится на обслуживании клиентов в России. В финансовой организации заверили, что это решение не меняет текущую ситуацию с осуществлением международных переводов корпоративными клиентами ВТБ. Однако физическим лицам переводы за рубеж пока недоступны.
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