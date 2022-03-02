ЕС отключил от системы SWIFT семь российских банков, попавших под санкции

Отключение от SWIFT касается организаций, которые прямо или косвенно принадлежат более чем на 50% этим банкам. Помимо этого, в Россию запрещено «поставлять, передавать или экспортировать» банкноты евро, за рядом исключений. В ЕС отмечают, что ужесточение санкций связано с обострением ситуации на Украине.

В ВТБ поспешили отметить, что отключение от системы SWIFT никак не отразится на обслуживании клиентов в России. В финансовой организации заверили, что это решение не меняет текущую ситуацию с осуществлением международных переводов корпоративными клиентами ВТБ. Однако физическим лицам переводы за рубеж пока недоступны.