Мишустин: App Store и Google Play могут ограничить скачивания приложений для россиян

«Ребята, разработчики, программисты, айтишники, давайте сделаем свою экосистему. У нас все для этого есть. Есть элементы этой экосистемы, которые нужно доработать. Нужно сделать свой интернет-магазин, потому что AppStore и Google Play на сегодняшний день у нас уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложения. Мы все это можем», — сказал он.

Мишустин также добавил, что российский аналог магазина онлайн-приложений на Android должен заработать к лету этого года. «К лету, обещали, должен уже работать. Наши разработчики получат свою точку», — сказал премьер.

Напомним, накануне власти США объявили о введении полных блокирующих санкций против Сбербанка и Альфа-банка. Мобильные приложения этих банков, в скором времени, могут пропасть из App Store и Google Play. Такое предположение сделал эксперт Национальной технологической инициативы по цифровым финансам Виктор Достов.