Эксперт: приложения Сбербанка и Альфа-банка, вероятно, исчезнут из App Store и Google Play

Как рассказал Достов РИА Новостям, он ожидает, что магазины приложений захотят снизить риски после того, как против крупнейших российских банков были введены полные блокирующие санкции США.

В этом случае, отметил эксперт, владельцам iPhone придется пользоваться мобильным банком через браузер, а пользователи телефонов на Android смогут скачивать приложения напрямую с сайтов банков.

Напомним, в среду власти США объявили о введении полных блокирующих санкций против Сбербанка и Альфа-банка. Под ограничения попали активы российских кредитных организаций, которые связаны с финансовой системой США. Все они будут заморожены, а гражданам Америки запретят вести с ними дела.