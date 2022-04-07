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Эксперт: приложения Сбербанка и Альфа-банка, вероятно, исчезнут из App Store и Google Play

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Мобильные приложения Сбербанка и Альфа-банка в скором времени, могут пропасть из App Store и Google Play. Такое предположение сделал эксперт Национальной технологической инициативы по цифровым финансам Виктор Достов.

morrowlight / Shutterstock

Как рассказал Достов РИА Новостям, он ожидает, что магазины приложений захотят снизить риски после того, как против крупнейших российских банков были введены полные блокирующие санкции США.

В этом случае, отметил эксперт, владельцам iPhone придется пользоваться мобильным банком через браузер, а пользователи телефонов на Android смогут скачивать приложения напрямую с сайтов банков.

Напомним, в среду власти США объявили о введении полных блокирующих санкций против Сбербанка и Альфа-банка. Под ограничения попали активы российских кредитных организаций, которые связаны с финансовой системой США. Все они будут заморожены, а гражданам Америки запретят вести с ними дела.

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