Эксперт: приложения Сбербанка и Альфа-банка, вероятно, исчезнут из App Store и Google Play

Мобильные приложения Сбербанка и Альфа-банка в скором времени, могут пропасть из App Store и Google Play. Такое предположение сделал эксперт Национальной технологической инициативы по цифровым финансам Виктор Достов.
Как рассказал Достов РИА Новостям, он ожидает, что магазины приложений захотят снизить риски после того, как против крупнейших российских банков были введены полные блокирующие санкции США.
В этом случае, отметил эксперт, владельцам iPhone придется пользоваться мобильным банком через браузер, а пользователи телефонов на Android смогут скачивать приложения напрямую с сайтов банков.
Напомним, в среду власти США объявили о введении полных блокирующих санкций против Сбербанка и Альфа-банка. Под ограничения попали активы российских кредитных организаций, которые связаны с финансовой системой США. Все они будут заморожены, а гражданам Америки запретят вести с ними дела.
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