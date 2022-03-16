Из российского App Store удалили почти 7 тысяч приложений с конца февраля

Как сообщает TechCrunch, ссылаясь на данные аналитической компании SensorTower, с 24 февраля по 14 марта из российского App Store удалили 6 982 мобильных приложения. Это в два раза больше, чем за первые две недели февраля.

Также аналитики выяснили, что в Украине, США, Великобритании и Японии за первые две недели февраля удалили по 3,4 тысячи приложений. А после 24 февраля в России эта цифра выросла на 105%, а в озвученных странах лишь на треть (4,6 тыс. приложений — против 7 тыс. в РФ).

Apple регулярно проводит ревизию своего магазина приложений, убирая оттуда устаревшие продукты. Большинство удаленных сервисов из российского App Store связана с уходом компаний из-за «спецоперации» на территории Украины.

Из магазина приложений пропали Coca-Cola, H&M, Eurosport, Netflix, Badoo, а также разработчики игр и их продукты, среди которых Zynga, Supercell, Take-Two (Rockstar Games) и другие.

Помимо этого, специалисты SensorTower отмечают еще один тренд — рост популярности VPN-сервисов. Спрос на них с 24 февраля вырос на 2 286% по сравнению с первой половиной февраля, за это время приложения для обхода ограничений скачали более 4,2 млн раз. Этот факт также связывают с началом обострения ситуации на территории Украины и последующей за этим блокировкой интернет-ресурсов.

Напомним, с 14 марта Роскомнадзор заблокировал Instagram на территории России из-за призывов к насилию в отношении россиян. Но пользователи не сильно расстроились, а напридумывали много мемов на этот счет. Мы собрали лучшее.