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Apple включила платежную систему «Мир» в способы оплаты App Store и iTunes

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Apple включила банковские карты платежной системой «Мир» в качестве возможного способа оплаты в учетной записи Apple ID, пишет ТАСС.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

Теперь среди способов оплаты в учетной записи Apple ID входят Apple Pay, большинство кредитных и дебетовых карт, счет мобильного телефона через поддерживаемых операторов, подарочные карты App Store и iTunes и карты платежной системы «Мир».

Пользователи сообщают, что привязать карту «Мир» к Apple ID пока не получается.  соцсетях предполагают, что это временные трудности, а карты можно будет привязать позже. В издании iPhones.ru сообщают, что на сайте Apple в разделе техподдержки хотя и указан способ оплаты картой «Мир», однако эту статью не обновляли с 15 декабря 2021 года. Другой официальной информации от компании пока не поступало.

UPD: В техподдержке заявили, что проблемы с оплатой в учетной записи Apple ID через банковские карты «Мир» могут возникать из-за банков (обновлено 20:17 15 марта).

Ранее сообщалось, что россияне с 6 марта с картами платежных систем Visa и Mastercard больше не смогут воспользоваться сервисами Apple Pay и Google Pay. Это следует из сообщения Центробанка.

Apple пообещала «ограничить работу сервисов». Что это значит? Пора отключать автообновление?

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