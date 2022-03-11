Компания по разработке инструментов для языков программирования JetBrains приостановит продажи всех продуктов в России

Глава JetBrains Максим Шафиров заявил, что решение о приостановке работы было самым тяжелым. Однако компания не может закрывать глаза на ситуацию на территории Украины, так как это идет вразрез с ее ценностями. По словам Шарифова, многие сотрудники JetBrains уехали из России. Компания продолжит их поддерживать, и не станет увольнять разработчиков.

Компанию по разработке собственного языка программирования Kotlin и инструментов для создания программ на языках Java, Kotlin, C#, F#, C++, Ruby, Python, PHP, JavaScript была создана в 2000 году. Ее создали Сергей Дмитриев, Валентин Кипятков и Евгений Беляев в Праге. У компании есть офисы во многих крупных городах, в том числе в Петербурге, Бостоне, Мюнхене, Амстердаме.

Напомним, топ-менеджер JetBrains, лауреат премии «ТОП 50»-2019, Андрей Иванов — о том, как он привел Google и «Яндекс» в Петербург и вырастил целое поколение программистов.

А программист из JetBrains Андрей Бреслав вместе с коллегами придумал новый язык программирования Kotlin, который Google объявил официальным языком для Android, и запустил систему по подбору психотерапевтов Alter. Он поговорил с «Собака.ru» и рассказал недостатке женщин в IT, полиамории и психотерапии.