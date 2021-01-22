В России появились два новых долларовых миллиардера. Знакомьтесь, программисты из Петербурга, владельцы компании JetBrains

История JetBrains за 21 год

Три петербургских программиста Сергей Дмитриев, Евгений Беляев и Валентин Кипятков в 1999 году уехали в Прагу работать в компании TogetherSoft. В какой-то момент они задались вопросом, почему на рынке программных инструментов, которые используют разработчики, нет удобных продуктов.

«Существующие на тот момент IDE (интегрированная среда для программистов. — Ред.) нас не устраивали, и мы не могли понять, почему в них нет многих столь очевидно нужных функций, которые вполне можно реализовать на современных компьютерах. Мы обсудили это втроем и поняли, что у нас много мыслей по этому поводу и наверняка такая IDE нужна не только нам троим», — цитировал Forbes Валентина Кипяткова.

В результате на съемной пражской квартире в 2000 году зародился стартап JetBrains, в который трое программистов вложили несколько тысяч долларов из личных сбережений. Компания вышла на рынок с большим продуктом — интегрированной средой разработки программного обеспечения (IDE) IntelliJ IDEA. Более прогрессивная, чем аналоги, отвечавшая потребностям новых поколений программистов, IDEA быстро стала популярной.

Поучительная фраза: «Если сделаешь хороший продукт для себя, найдутся пользователи, которым он будет нужен» сработала и в этот раз. JetBrains вышла на прибыль с первого года работы. Недостатка в клиентах не было — разработчики советовали друг другу новинку. «Есть магазин строительных товаров — там строители покупают топоры, пилы, молотки. Мы то же самое делаем, но для программистов», — объяснял генеральный директор JetBrains Максим Шафиров.

Примечательно, что за все время работы JetBrains ее владельцы ни разу не привлекали внешнего финансирования.