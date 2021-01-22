В России появились два новых долларовых миллиардера. Знакомьтесь, программисты из Петербурга, владельцы компании JetBrains

В начале этого года об IT-компании JetBrains, созданной петербуржцами, заговорили во всем мире. Во-первых, ее владельцы Сергей Дмитриев и Валентин Кипятков, по подсчетам Bloomberg, стали долларовыми миллиардерами. Во-вторых, продуктом компании заинтересовалось ФБР, его проверяют по делу о масштабной кибератаке на американские ведомства. Основатели JetBrains крайне закрыты и практически не дают интервью — рассказываем, что известно о них и феномене IT-компании с петербургскими корнями.
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Основатель и совладелец JetBrains Сергей Дмитриев
JetBrains создана в Праге и с Петербургом ее связывают два факта – ее основатели родом из этого города и здесь же находится крупнейший из ее шести центров разработок. Другие офисы расположены в Германии, Нидерландах, США и Чехии. В Петербурге компания занимает два семиэтажных здания недалеко от «Лахта центра». В настоящее время рядом строится третий корпус кампуса высотой 54 м. Его завершение планируется в 2023 году, оно позволит компании увеличить площадь для своих сотрудников более чем в два раза.
JetBrains еще и крупнейший работодатель для программистов в Петербурге – в ней трудится более 700 сотрудников, а когда будет построено третье здание, она создаст дополнительно еще тысячу рабочих мест.
История JetBrains за 21 год
Три петербургских программиста Сергей Дмитриев, Евгений Беляев и Валентин Кипятков в 1999 году уехали в Прагу работать в компании TogetherSoft. В какой-то момент они задались вопросом, почему на рынке программных инструментов, которые используют разработчики, нет удобных продуктов.
«Существующие на тот момент IDE (интегрированная среда для программистов. — Ред.) нас не устраивали, и мы не могли понять, почему в них нет многих столь очевидно нужных функций, которые вполне можно реализовать на современных компьютерах. Мы обсудили это втроем и поняли, что у нас много мыслей по этому поводу и наверняка такая IDE нужна не только нам троим», — цитировал Forbes Валентина Кипяткова.
В результате на съемной пражской квартире в 2000 году зародился стартап JetBrains, в который трое программистов вложили несколько тысяч долларов из личных сбережений. Компания вышла на рынок с большим продуктом — интегрированной средой разработки программного обеспечения (IDE) IntelliJ IDEA. Более прогрессивная, чем аналоги, отвечавшая потребностям новых поколений программистов, IDEA быстро стала популярной.
Поучительная фраза: «Если сделаешь хороший продукт для себя, найдутся пользователи, которым он будет нужен» сработала и в этот раз. JetBrains вышла на прибыль с первого года работы. Недостатка в клиентах не было — разработчики советовали друг другу новинку. «Есть магазин строительных товаров — там строители покупают топоры, пилы, молотки. Мы то же самое делаем, но для программистов», — объяснял генеральный директор JetBrains Максим Шафиров.
Примечательно, что за все время работы JetBrains ее владельцы ни разу не привлекали внешнего финансирования.
Успешные продукты компании
После 2003 года JetBrains стала диверсифицировать свои продукты, и теперь их более двадцати, почти все они ориентированы на IT-специалистов.
Ее продукты можно разделить на две большие категории: для индивидуальных разработчиков и для команд. В первой категории – IDE, то есть интегрированные среды разработки для всех популярных языков и платформ на рынке современного ПО. А также есть профилировщики — средства анализа и оптимизации производительности. Во второй категории компания выпускает инструменты для управления задачами и проектами, учета багов, непрерывной интеграции и код-ревью.
Российский рынок для JetBrains до 2016 года не был значительным. Но четыре года назад открылось российское отделение продаж, чтобы отечественные покупатели могли не отправлять деньги в Чехию, как происходило раньше, а платить внутри страны, пояснял в интервью РБК Петербург генеральный директор JetBrains Максим Шафиров.
Kotlin принес известность
Один из самых известных продуктов JetBrains — это язык программирования Kotlin. «Наши продукты — это редакторы, в которых люди пишут код на различных языках программирования. Поскольку мы изучили все языки и постоянно соприкасаемся с их плюсами и минусами, то появилось ощущение: все, что есть сегодня, не вполне хорошо — мы могли бы сделать лучше. И компания разработала новый язык — Kotlin», — говорил Шафиров.
Над ним компания трудилась более пяти лет, официально на рынке он был представлен в 2016 году. В 2017 году JetBrains прогремела на весь мир благодаря тому, что Google включила Kotlin в число официальных языков для Android. А в 2019 году она объявила, что этот язык программирования теперь является предпочтительным для разработчиков Android-приложений.
«Поддержка Google дает некую гарантию, что все будет работать. К концу 2017 года в мире было более двух миллиардов устройств на Android — огромный рынок, и если у вас, допустим, бизнес по разработке приложений, то это значимая новость», – говорил в интервью «Собака.ru» руководитель проекта Kotlin в JetBrains Андрей Бреслав.
По данным Google, за два года популярность этого языка существенно выросла: более 50% профессиональных Android-разработчиков используют Kotlin в своих проектах. Он стал четвертым самым любимым языком среди программистов по результатам последнего опроса на Stack Overflow (в топ-5 также входят Rust, TypeScript, Python и Go. — Ред).
«Kotlin более удобный, позволяет программисту делать меньше ошибок. Из других языков программирования он взял вещи, которые в хорошем языке должны быть, и убрал те, которых быть не должно. Это и сделало его популярным», – объяснил успех продукта Шафиров.
Космический продукт JetBrains
В 2019 году JetBrains представила новый продукт: интегрированную среду для командной работы Space. Он позволяет общаться, планировать встречи, управлять командами и проектами и вести документацию.
Как и многие продукты, Space появился как решение собственных задач компании, в которой уже больше 1500 сотрудников, 60% из них — технические специалисты. В какой-то момент коллектив осознал, что использует разные, не связанные между собой инструменты, это приводит к недопониманию, менее эффективной коммуникации, а иногда и к потере важной информации. Поэтому был создан продукт, который должен стать единой средой для работы всех команд.
«Мы все сталкиваемся постоянно с тем, что сообщений приходит все больше, и они сильно отвлекают от работы. С другой стороны, без информации сейчас никуда, и непонятно, что с этим делать. Но, поскольку Space интегрирован с другими решениями, он может учитывать активность сотрудников. Если, например, вы занимаетесь сейчас отладкой программы, то он откладывает все второстепенные сообщения – от ботов и автоматизированных сервисов, – пояснил Максим, – а для человека, который шлет вам личное сообщение, например „пойдем чай попьем“ (что, кстати, тоже важно), мы показываем сообщение: „Адресат сейчас занят в сессии отладки. Ты точно хочешь его пригласить чай попить?“».
Интерес ФБР
В начале этого года один из продуктов компании – система непрерывной интеграции TeamCity, которую используют десятки тысяч разработчиков, – оказался в центре скандала. ФБР проверяет этот продукт: не мог ли он быть использован при взломе американской SolarWinds (один из клиентов JetBrains). SolarWinds сейчас считается «входной точкой» масштабной атаки хакеров.
Глава JetBrains Максим Шафиров заявил, что компания не получала запросов от государственных органов США или агентств безопасности по поводу взлома SolarWinds, но готова к сотрудничеству.
Что известно о владельцах
В 2000-х годах Евгений Беляев вышел из состава учредителей. Владельцами остались Сергей Дмитриев и Валентин Кипятков, но они более семи лет назад отошли от оперативного управления. О всех троих практически ничего не известно. С прессой они не общаются и на публичных мероприятиях не появляются.
В 2015 году Forbes писал, что Дмитриев увлекся биоинформатикой и проблемой старения.
В конце декабря 2020 года Bloomberg опубликовал фичер о компании, в котором оценил JetBrains в 7 млрд долларов. Оценка основана на результатах ее отчетности за 2019 год и стоимости публично торгуемых аналогов. Это по мнению издания, может сделать владельцев компании миллиардерами.
Компания по-прежнему не заинтересована во внешних инвестициях. «У нас достаточно ресурсов, чтобы реализовать наши амбиции», – говорил в декабре 2020 года Максим Шафиров Bloomberg.
По словам Шафирова, в 2020 году прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (показатель EBITDA) выросла более чем на 10% и превысила 200 млн долларов.
Клиентами JetBrains являются 430 компаний из списка Fortune 500, включая Citigroup Inc., Google и Volkswagen AG. У компании более 9 млн пользователей по всему миру.
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Максим Шафиров, генеральный директор компании JetBrains.
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