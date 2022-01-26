Apple готовит крупнейшую презентацию гаджетов за всю историю компании

Apple осенью по традиции проведет ежегодную презентацию новой техники. В 2022 году это будет крупнейшее мероприятие за всю историю компании по числу новых гаджетов, пишет Bloomberg.
Сообщается, что на презентации покажут сразу четыре новых iPhone 14, три модели Apple Watch, новые ноутбуки iMac и MacBook Air, бюджетные MacBook Pro и iPad, а также представят обновленные наушники AirPods Pro.
Также в издании высказали предположение, что весной Apple презентует новый iPhone SE. Есть информация, что по дизайну эта модель не сильно изменится, но в нее встроят более быстрый процессор и предусмотрят поддержку 5G.
Помимо этого, компания должна представить зрителям новый iPad Pro с чипом M2 и беспроводной зарядкой. А летом для пользователей яблочных устройств выпустят обновления операционных систем.
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