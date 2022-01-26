Apple готовит крупнейшую презентацию гаджетов за всю историю компании

Сообщается, что на презентации покажут сразу четыре новых iPhone 14, три модели Apple Watch, новые ноутбуки iMac и MacBook Air, бюджетные MacBook Pro и iPad, а также представят обновленные наушники AirPods Pro.

Также в издании высказали предположение, что весной Apple презентует новый iPhone SE. Есть информация, что по дизайну эта модель не сильно изменится, но в нее встроят более быстрый процессор и предусмотрят поддержку 5G.

Помимо этого, компания должна представить зрителям новый iPad Pro с чипом M2 и беспроводной зарядкой. А летом для пользователей яблочных устройств выпустят обновления операционных систем.