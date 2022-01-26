18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

Apple готовит крупнейшую презентацию гаджетов за всю историю компании

Поделиться:

Apple осенью по традиции проведет ежегодную презентацию новой техники. В 2022 году это будет крупнейшее мероприятие за всю историю компании по числу новых гаджетов, пишет Bloomberg.

hanohiki / Shutterstock.com

Сообщается, что на презентации покажут сразу четыре новых iPhone 14, три модели Apple Watch, новые ноутбуки iMac и MacBook Air, бюджетные MacBook Pro и iPad, а также представят обновленные наушники AirPods Pro.

Также в издании высказали предположение, что весной Apple презентует новый iPhone SE. Есть информация, что по дизайну эта модель не сильно изменится, но в нее встроят более быстрый процессор и предусмотрят поддержку 5G.

Помимо этого, компания должна представить зрителям новый iPad Pro с чипом M2 и беспроводной зарядкой. А летом для пользователей яблочных устройств выпустят обновления операционных систем.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: