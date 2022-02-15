Instagram запустит отдельную кнопку для лайков в Stories без уведомлений в личных сообщениях

Instagram начал тестировать новую функцию «Лайки в личных историях» (Private Story Likes). Теперь пользователи смогут отправлять реакции без уведомлений в Direct. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на главу сервиса Адама Моссери.
Как рассказал глава Instagram, в меню просмотра Stories появится иконка с сердцем. С ее помощью можно отреагировать на публикацию и при этом не отправляя уведомление об этом в личные сообщения.
Новая функция позволит не «засорять» Direct быстрыми реакциями и разгрузить его. Узнать, сколько лайков получил пост в Stories, можно будет через статистику, которая доступна только автору.
❤️ Private Story Likes ❤️— Adam Mosseri (@mosseri) February 14, 2022
Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM.
Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. 🙏🏼 pic.twitter.com/l56Rmzgnnw
Узнать, сколько пользователей оценили Stories, можно будет в статистике поста, при этом она будет доступна только автору, рассказал Моссери. Новую функцию будут запускать постепенно у всех пользователей.
Напомним, Instagram разрешит пользователям удалять фото, лайки и комментарии, сделанные в подростковом возрасте. Эти нововведения направлены на безопасность молодых пользователей.
А еще пользователям разрешили создавать пользователям совместные посты. Еще одним нововведением стала функция, которая позволяет некоммерческим и благотворительным организациям собирать пожертвования прямо в приложении, через кнопку «Плюс».
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