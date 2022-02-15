Instagram запустит отдельную кнопку для лайков в Stories без уведомлений в личных сообщениях

Как рассказал глава Instagram, в меню просмотра Stories появится иконка с сердцем. С ее помощью можно отреагировать на публикацию и при этом не отправляя уведомление об этом в личные сообщения.

Новая функция позволит не «засорять» Direct быстрыми реакциями и разгрузить его. Узнать, сколько лайков получил пост в Stories, можно будет через статистику, которая доступна только автору.