Instagram разрешит пользователям удалять фото, лайки и комментарии, сделанные в подростковом возрасте

Одной из нововведений станет отключение юзерам возможности отмечать или упоминать подростков, которых нет в их списке подписчиков. Помимо этого, Моссери объявил о запуске некоторых экспериментальных функций. Одна из них— удаление фотографий, лайков и комментариев, которые пользователи оставили много лет назад. Это можно будет сделать без обращения к модераторам инстаграма или авторам публикаций. Функция заработает с января 2022 года.

В марте 2022 года Instagram также запустит приложение для родителей и опекунов, которые смогут контролировать количество времени, проведенное детьми в соцсети. С его помощью можно будет устанавливать лимит на использование приложением, а также родители будут знать информацию о пользователях, на которых ранее жаловались за спам или которые рассылают «странные» сообщения детям.

Также глава Instagram сообщил, что разрабатывает функцию, которая бы ограничивала детей от вредного контента, который попадает к ним через хэштеги, поиск, ролики во вкладке Reels и рекомендованные аккаунты.

Напомним, Instagram начал тестировать новую функцию «Сделай перерыв», которая будет напоминать пользователям о необходимости «отдохнуть» от приложения. Вместо того, чтобы скролить ленту, команда соцсети предлагает сделать несколько глубоких вдохов, послушать любимую песню, записать мысли или выполнить что-то из списка дел.