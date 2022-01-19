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Технологии

Instagram запустил функцию для создания цифрового аватара

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В Instagram появилась функция «Аватары». Аналог Memoji от Apple могли использовать только некоторые пользователи. Теперь она доступна для всех, пишет «Газета.ru».

Instagram

Чтобы создать аватар, нужно перейти в настройки, там открыть вкладку «Аккаунт» и выбрать пункт «Аватары». Здесь можно сделать собственный аватар, а в настройках внешности выбрать цвет кожи, глаз, волос, подобрать прическу, одежду, пирсинг или тип слухового аппарата.

Полученным аватаром можно поделиться в stories. Предполагается, что эта функция станет еще одним шагом к запуску метавселенной, а полученных персонажей в будущем использовать в виртуальной реальности.

Напомним, еще в октябре 2021 года в Facebook решили сменить название компании на Meta. Это озвучил Марк Цукерберг на презентации ребрендинга компании. Он объявил, что собирается развивать концепцию «метавселенной».

А еще корпорация Microsoft объявила о планах приобрести компанию по разработке игр Activision Blizzard. Сделка оценивается в почти 69 миллионов долларов. Предполагается, что эта покупка также может повлиять на развития метавселенных.

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