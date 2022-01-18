Microsoft купит компанию по разработке игр Activision Blizzard за почти 69 млн долларов

После совершения сделки, закрыть которую планируется в 2023 году, Microsoft станет правообладателем культовых франшиз от студий Activision, Blizzard и King («Warcraft», «Diablo», «Overwatch», «Call of Duty» и «Candy Crush»), а также получит права на проведение киберспортивных состязаний через Major League Gaming. По собственным данным Microsoft, корпорация станет третьей по величине выручки игровой компанией в мире после Tencent и Sony.

«Сегодня игры — это самая динамичная и захватывающая категория развлечений на всех платформах, они будут играть ключевую роль в развитии метавселенных. Мы вкладываем значительные средства в контент мирового класса, сообщества и облачные технологии, чтобы открыть новую эру игр, которая ставит игроков и создателей на первое место и делает игры безопасными, инклюзивными и доступными для всех», — отметил генеральный директор Microsoft Сатья Наделла.

Одна из крупнейших в сфере компьютерных игр и развлечений компания Activision Blizzard была основана в 2008 году в результате слияния Vivendi Games и Activision. На данный момент она состоит из пяти подразделений: Activision, Blizzard Entertainment, Major League Gaming, Activision Blizzard Studios и King Digital Entertainment. После заявления Microsoft о покупке Activision Blizzard акции компании взлетели почти на 40%, достигнув 90 долларов за одну бумагу впервые с июля 2021 года.