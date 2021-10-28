Facebook изменит название компании. Теперь она будет называться Meta

По словам Цукерберга, так компания намерена продемонстрировать, что она не только одна соцсеть, но также и владелец WhatsApp, Instagram, Oculus и других сервисов. При этом Facebook сохранит название соцсети.

Главной целью создание «метавселенной» ставится объединение людей в виртуальном мире и предоставление им разных способов для коммуникации. Основатель компании также отметил, что пользователям Meta не потребуется аккаунт в Facebook для использования других сервисов компании.

Еще в июле ответственный за технологии AR и VR вице-президент Facebook Эндрю Босворт объявлял, что компания ищет в команду разработчиков «метавселенной», которая станет частью Facebook Reality Labs. Она занимается проектами виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностей, пишет РБК.

Напомним, 20 сентября компания Facebook начала готовится к смене названия. Новое имя будет отражать ее направленность на построение «метавселенной». Как пишет The Verge со ссылкой на осведомленный источник внутри компании, новое название отразит направленность компании на построение «метавселенной». По задумке, она объединит различные цифровые платформы на основе технологий дополненной и виртуальной реальности.