Удаление учетной записи в приложении и изменение порядка постов: Instagram разрабатывает новые функции

Палуцци отметил, что новые действия будут доступны некоторым пользователям и ограниченное количество времени. Он сообщил, что в приложении добавят возможность редактирования ленты профиля. Публикации можно будет менять местами в любом порядке, а еще закреплять некоторые из них наверху. Функция будет доступна в настройках страницы.

Разработчик также добавил, что для юзеров добавят новые стикеры «Реакции» в истории. Правда пока не уточняется, как они будут работать.

Помимо этого, Instagram планирует ввести функцию по удалению учетной записи прямо из приложения. Пользователи смогут сами выбрать: только отключить свой аккаунт или полностью его удалить.

Напомним, Instagram разрешил публиковать ссылки в «историях» всем пользователям — вне зависимости от числа их подписчиков. Новая функция доступна в разделе «наклейки». А еще в компании начали тестировать новую функцию «Сделай перерыв», которая будет напоминать пользователям о необходимости «отдохнуть» от приложения. Вместо того, чтобы скролить ленту, команда соцсети предлагает сделать несколько глубоких вдохов, послушать любимую песню, записать мысли или выполнить что-то из списка дел.