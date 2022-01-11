Удаление учетной записи в приложении и изменение порядка постов: Instagram разрабатывает новые функции

Instagram работает над новыми функциями в приложении. К примеру, пользователям разрешат редактировать расположение постов в ленте и удалять свою учетную запись прямо из приложения. О нововведениях рассказал разработчик Алессандро Палуцци в твиттере.
#Instagram is working on the ability to edit the profile grid allowing you to rearrange posts in any order you like 👀 pic.twitter.com/fjmkJD4je2— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 10, 2022
Палуцци отметил, что новые действия будут доступны некоторым пользователям и ограниченное количество времени. Он сообщил, что в приложении добавят возможность редактирования ленты профиля. Публикации можно будет менять местами в любом порядке, а еще закреплять некоторые из них наверху. Функция будет доступна в настройках страницы.
Разработчик также добавил, что для юзеров добавят новые стикеры «Реакции» в истории. Правда пока не уточняется, как они будут работать.
Помимо этого, Instagram планирует ввести функцию по удалению учетной записи прямо из приложения. Пользователи смогут сами выбрать: только отключить свой аккаунт или полностью его удалить.
Напомним, Instagram разрешил публиковать ссылки в «историях» всем пользователям — вне зависимости от числа их подписчиков. Новая функция доступна в разделе «наклейки». А еще в компании начали тестировать новую функцию «Сделай перерыв», которая будет напоминать пользователям о необходимости «отдохнуть» от приложения. Вместо того, чтобы скролить ленту, команда соцсети предлагает сделать несколько глубоких вдохов, послушать любимую песню, записать мысли или выполнить что-то из списка дел.
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