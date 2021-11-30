В Google Play обнаружили сканер QR-кодов, который крадет данные банковских приложений

Этот троян после установки приложения Free QR Сode Scanner предлагает загрузить обновление. В это время вредоносная программа оценивает устройство по идентификатору, модели, региону, стране и версии Android и на основе этого решает, стоит ли загружать вирус на телефон.

Пользователь может не догадываться, что его телефон заражен, ведь сканер QR-кода работает в штатном режиме. Из-за того, что вредоносное ПО загружается отдельно от самого приложения, оно проходит проверки в Google Play.

Исследователи считают, что в России код мог украсть данные клиентов «Сбера», «Тинькоффа», «Уралсиба», «Почта-банка», ВТБ, «Райффайзена» и «ОТП-банк».

Напомним, четыре основных игрока на рынке мобильных операторов перестали продавать тарифы с безлимитным интернетом. На это обратил внимание ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В компаниях отметили, что на действующих клиентов эта практика не распространяется.

А еще компания Apple запустила функцию, которая позволяет передавать избранным пользователям информацию с iCloud после смерти владельца данных. Для этого нужно предоставить Apple свидетельство о смерти владельца аккаунта, пишет The Verge.