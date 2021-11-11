Apple запустила функцию, которая позволяет пользователям передавать данные iCloud после смерти

Пока функция Digital Legacy работает в бета-версии iOS 15.2, для большинства пользователей ее откроют после запуска обновления. Но еще неизвестно, в какой версии macOS выйдет новая функция.

Настройка будет работать следующим образом: пользователь должен предварительно выбрать несколько контактов, которые получат доступ к документам, фотографиям и покупкам, после кончины владельца. Для этого им нужно предоставить Apple свидетельство о смерти владельца аккаунта, а после получить специальный ключ, который даст доступ к данным.

До внедрения Digital Legacy получить доступ к файлам умершего члена семьи было практически невозможно. Согласно пользовательскому соглашению iCloud, информация погибшего также считается конфиденциальной, и разглашать ее нельзя. Даже постановление суда, подтверждающее смерть владельца и право на наследство, не гарантировало получение доступа к данным умершего человека.

Напомним, корпорация Apple планирует снабдить наушники AirPods функциями для улучшения слуха, измерения температуры тела и контроля осанки. А еще Apple Watch может получить функцию глюкометра, тонометра и контроля уровня алкоголя в крови. Корпорация на протяжении двух лет работала над датчиками совместно с британским стартапом Rockley Photonics.