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Технологии

Apple запустила функцию, которая позволяет пользователям передавать данные iCloud после смерти

Компания Apple запустила функцию, которая позволяет передавать избранным пользователям информацию с iCloud после смерти владельца данных. Для этого нужно предоставить Apple свидетельство о смерти владельца аккаунта, пишет The Verge.

Apple

Пока функция Digital Legacy работает в бета-версии iOS 15.2, для большинства пользователей ее откроют после запуска обновления. Но еще неизвестно, в какой версии macOS выйдет новая функция.

Настройка будет работать следующим образом: пользователь должен предварительно выбрать несколько контактов, которые получат доступ к документам, фотографиям и покупкам, после кончины владельца. Для этого им нужно предоставить Apple свидетельство о смерти владельца аккаунта, а после получить специальный ключ, который даст доступ к данным.

До внедрения Digital Legacy получить доступ к файлам умершего члена семьи было практически невозможно. Согласно пользовательскому соглашению iCloud, информация погибшего также считается конфиденциальной, и разглашать ее нельзя. Даже постановление суда, подтверждающее смерть владельца и право на наследство, не гарантировало получение доступа к данным умершего человека.

Напомним, корпорация Apple планирует снабдить наушники AirPods функциями для улучшения слуха, измерения температуры тела и контроля осанки. А еще Apple Watch может получить функцию глюкометра, тонометра и контроля уровня алкоголя в крови. Корпорация на протяжении двух лет работала над датчиками совместно с британским стартапом Rockley Photonics.

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