Российские мобильные операторы перестали продавать тарифы с безлимитным интернетом новым пользователям

Как сообщает Forbes со ссылкой на «Билайн», в действующих тарифах отказались от безлимитного мобильного интернета. В «Мегафоне» эту функцию можно подключить, но для этого нужно связываться с оператором контакт-центра. В Tele2 от нее отказались еще много месяцев назад. А в МТС безлимитный интернет есть только в тарифах, по которым месячная абонентская плата составляет больше двух тысяч рублей в месяц. В компаниях отметили, что на действующих клиентов эта практика не распространяется.

На действующих клиентов с актуальными тарифами запрет не распространяется, пояснили операторы. Муртазин считает, что 80% пользователей тратят в месяц 12 Гб, еще 10% — до 20 Гб, 2% — больше 100 Гб мобильного трафика. Аналогичные данные приводят и сами операторы. В компаниях пояснили, что снижают скорость мобильного интернета, если превышен объем трафика, даже если об это нет указаний в тарифе.

Специалисты полагают, что компаниям не выгодно предоставлять абонентам безлимитный интернет из-за растущей нагрузки. Они поясняют, если к одной базовой станции подключится пять-семь человек, и начнут активно пользоваться трафиком, то это может повлиять на качество сети для других.