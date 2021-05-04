Новое поколение Apple Watch может получить функцию глюкометра

Как пишет The Telegraph, над датчиками, которые отслеживают уровень глюкозы и алкоголя в крови, а также измеряют артериальное давление, Apple на протяжении двух лет работала совместно с британским стартапом Rockley Photonics. Фирма только готовится к публичному размещению акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, однако уже сейчас имеет контракт на разработку и производство датчиков для электроники Apple.

Планируется, что новые функции Apple Watch, контролирующие состояние здоровья пользователей, появятся в следующем поколении «умных» часов. Если корпорация сможет реализовать в своих часах технологию неинвазивного анализа глюкозы в крови, то устройства линейки станут первой массовой электроникой с таким функционалом.

Напомним, в 2021 году Apple готовится выпустить четыре новых iPhone. Внешне они будут напоминать смартфоны 12-го поколения, но станут тяжелее и получат меньшую по размерам «челку». А вот складной iPhone, о разработке которого сообщалось ранее, Apple выпустит не раньше 2023 года. Такой прогноз дает главный инсайдер корпорации, считающий, что новый продукт Apple способен сделать складную модель «обязательной» для линеек большинства крупных производителей смартфонов.