Apple планирует снабдить AirPods функциями улучшения слуха и осанки

Apple уже разрабатывает прототипы AirPods. Устройство хотят оснастить датчиками движения, чтобы предупреждать пользователей об изменении положения спины. Но пока не ясно, внедрят ли данные функции во все наушники AirPods или же планируется создать специальные слуховые аппараты.

Обновленная версия наушников AirPods Pro уже имеет функции для улучшения слуха. Устройство позволяет увеличивать громкость и улучшать четкость речи собеседника.

Кроме того, по законам США Apple не может продавать AirPods как слуховые аппараты. Такие устройства разрешено реализовывать только лицензированным специалистам, которые способны их настроить.

Но ожидается, что в 2022 году Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрит новые правила, по которым слуховые аппараты продавать напрямую покупателю с легкой или средней потерей слуха. Источник не исключает, что устройства могут не выйти на рынок или появиться не раньше следующего года.

Напомним, корпорация Apple выиграла патент на технологию переключения в AirPods. Владельцы беспроводных наушников смогут сделать это щелчком языка и даже касанием ушей.