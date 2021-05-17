Новые возможности Apple Music добавят для всех подписчиков сервиса без дополнительной оплаты в июне 2021 года. Оценить Dolby Atmos смогут владельцы всех наушников с поддержкой «пространственного аудио» с чипом H1 и W1 — AirPods, AirPods Pro и AirPods Max, а также актуальной линейки Beats. Объемный звук также смогут услышать пользователи последних iPhone, iPad и Mac — из динамиков устройств.

После обновления Apple Music будет доступно только «несколько тысяч треков», поддерживающих Dolby Atmos, позже корпорация переведет на новый формат весь каталог из 75 миллионов композиций. Чтобы ускорить процесс, в Apple работают с непосредственно с лейблами и артистами. Также планируют собирать кураторские плейлисты и альбомы с треками в новом формате — их будут помечать специальным бейджем.

«Сегодня мы внедряем Dolby Atmos в Apple Music — это новый музыкальный опыт, который меняет представление о том, как музыка создается артистами и нравится их поклонникам. Мы работаем с Apple Music, чтобы сделать пространственное аудио с Dolby Atmos широко доступным для всех музыкантов и всех, кто любит музыку», — отметил президент Dolby Laboratories Кевин Йеман.

С июня 2021 года пользователи Apple Music также смогут прослушивать аудио в формате Losless — высоком качестве без сжатия. Для этого компания использует собственный кодек ALAC (Apple Lossless Audio Codec), который «сохранит каждый бит исходного аудио. Для прослушивания в высоком качестве достаточно будет вручную включить соответствующую опцию в настройках сервиса. Там же можно будет выбрать разрешение в зависимости от затрат сотовых данных.