Умная камера «Яндекса» научилась распознавать автомобили, еду, решать уравнения и даже читать стихи

В обновленной версии камера дает подробное описание продуктов: указание жиров, белков и углеводов, количество сахара и наличие ГМО. Помимо этого, поиск выдает и информацию, которая подскажет, как долго нужно плыть или бежать, чтобы израсходовать калории, потребленные вместе с пищей. Камера может распознать только простые продукты вроде груш или сырков — с или без упаковки. Смесь продуктов, например салат, она не распознает, уточнили в компании.

Еще камера научилась распознавать автомобили. Теперь она расскажет марку машины, модель и технические характеристики — мощность, скорость, расход топлива. Помимо этого, камера даст небольшие описания типа «разгоняется как спринтер» или «вместительная, как сундук».

Также камеру научили подсказывать порядок действий для решения линейных и квадратных уравнений. Для этого в режиме «Решения» пользователь должен сфотографировать задание. А если даже после этого решить уравнение не получается, то поиск найдет обучающее видео, которые подробно объясняют решение задач такого типа.

Камера доступна в приложении «Яндекса» для iOS и Android. Какие еще нововведения ждать пользователям, в компании пока не рассказали.

Напомним, «Яндекс» запускает «Яндекс Банк». Базой для него служит приобретенный компанией в июле банк «Акрополь», сумма сделки составила 1,1 миллиарда рублей.

А еще в «Яндекс» запустили функцию автоматического перевода видео с английского языка на русский. Она доступна в «Яндекс.Браузере» и приложении поисковика и работает с помощью нейросетей.