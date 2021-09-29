«Яндекс» запускает в России «Яндекс Банк»

В июле 2021 года «Яндекс» приобрел коммерческий банк «Акрополь» у бывшего гендиректора «Связного» Евгения Давидовича, сумма сделки составила 1,1 миллиарда рублей. Это, пишут «Ведомости», эквивалентно стоимости активов банка, из них 75 миллионов рублей — премия к капиталу за покупку. По договору сделки «Яндекс» получил лицензии «Акрополя», включая универсальную банковскую. Лицензии позволят компании развивать направление финансовых сервисов и создавать новые продукты для пользователей и партнеров.

У «Яндекс Банка» уже появился свой сайт, на котором анонсирован запуск, а также сообщества в соцсетях. «Привет! Мы делаем «Яндекс Банк». И это наша первая новость. Здесь мы хотим собрать тех, кто хочет первыми узнавать про наши продукты, попробовать их и честно делиться впечатлениями. Выходить на связь будем только по делу, а пока пишем код», — говорится в первом и пока единственном сообщении банка в Telegram.

«ВТБ Капитал» по итогам встреч компании с инвесторами еще в июне сообщал о том, что пилотные проекты «Яндекс» намерен начать в третьем квартале этого года. По данным РБК, речь шла о продуктах с низким риском, связанных с электронной торговлей (например, схема «купи сейчас — плати потом»), а также о сервисах в рамках программы «Яндекс.Плюс». Кредитные продукты в рамках своей экосистемы «Яндекс Банк» может запустить в 2022 году.

Напомним, весной «Яндекс» также запустил собственный сервис безналичной оплаты Yandex Pay. С его помощью можно платить картой, не вводя ее данные — они подтянутся из личного аккаунта пользователя.