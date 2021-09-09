«Яндекс» запустил функцию автоматического перевода видео (любых!) с английского на русский

«Яндекс» запустил функцию автоматического перевода видео с английского языка на русский. Она доступна в «Яндекс.Браузере» и приложении поисковика и работает с помощью нейросетей.
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Фото: Shutterstock.com
Искусственный интеллект распознает речь, превращает ее в текст и разбивает на предложения. Затем определяется пол говорящего, предложение переводится, а голос синтезируется. На последнем этапе озвучка синхронизируется с видеорядом — как говорят в «Яндексе», это самый сложный шаг, так как в русском языке предложения длиннее, чем в английском. Весь процесс занимает несколько минут.
По словам руководителя «Яндекс.Браузера» Романа Иванова, выглядит это «просто как магия: нажимаешь на кнопку перевода в десктопном браузере или мобильном приложении Яндекса и практически мгновенно получаешь видео с двухголосой русской озвучкой».
Функция автоматического перевода видео с английского языка на русский доступна в приложении «Яндекс» для iOS и Android, а также в «Яндекс.Браузере» для Windows, macOS, Linux и Android. Автоматически перевести можно видео с YouTube, Vimeo, Facebook и других сервисов.
Вот как работает функция автоматического перевода на примере лекции основателя «Википедии» Джимми Уэйлса:
Сейчас «Яндекс» готовится начать тестирование первого беспилотного такси в Москве. Автомобили будут возить пассажиров в районе Ясенево на юге столицы, в окрестностях станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк».
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