Apple займется разработкой технологии 6G

Сотрудники, которые займутся новым поколением связи 6G, будут работать в штаб-квартирах Apple в Кремниевой долине и Сан-Диего. Как пишет Bloomberg, им предстоит в течение 10 лет исследовать и разрабатывать систему следующего поколения беспроводной сети, посещать форумы для специалистов и прокачивать навыки.

Напомним, в октябре 2020 года Apple презентовала iPhone 12 с поддержкой 5G. Воспользоваться новым поколением связи могут более 200 миллионов человек в 1 800 городах по всему миру. В России, как и в ряде других стран, стандарт связи пока не работает. Только в Петербурге его могут запустить к 2022 году — и в отдельных зонах.

Ранее правительство Петербурга планировало оборудовать городские фонари передатчиками сетей пятого поколения мобильной связи. «Ленсвет» должен будет рассмотреть возможность размещения на опорах уличного освещения датчиков, что может стать стимулом для более эффективной работы связи, а также снизить расходование бюджетных средств.