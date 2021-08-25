ВКонтакте запустила десктопное приложение для видеозвонков

Качество видео доходит до 4K, и любой собеседник может установить AR-фон, рассказали в пресс-службе соцсети. Подключиться к звонку можно с любой версии сервиса, причем анонимно — без профиля в соцсети. Также есть функция транслирования разговора на личную страницу или в сообщество, а собрать участников можно не только по личной ссылке, но и по звонку.

Функция «Зал ожидания» позволяет подключить человека к звонку только после одобрения модератором, а «Улучшение черт лица» выровняет тон кожи и делает лицо выразительным. Помимо этого, в приложении встроено интеллектуальное шумоподавление. Оно устраняет посторонние звуки. А технологии машинного обучения оптимизируют потребление траффика, и передают лишь человеческую речь без лишних шумов на фоне.

Ранее ВКонтакте объявила о перезапуске видеоплатформы. Теперь пользователи смогут смотреть видео и прямые трансляции в высоком качестве 4К, запускать стриминг на TV и пользоваться фоновым режимом.

Сервис для коротких видео с музыкой TikTok стал самым загружаемым приложением в мире по итогам 2020 года. Он подвинул с пьедестала популярности Facebook Messenger.