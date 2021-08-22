Фоновый просмотр и качество 4К: «ВКонтакте» рассказала о масштабном обновлении «Видео»

Так, транслировать видео с мобильных устройств на экран компьютера или телевизора можно будет с помощью технологии Chromecast. А пользователям iPhone, iPad или Mac для этого понадобится AirPlay. Также пользователи сети смогут выбрать качество картинки 4К из семи предложенных в настройках плеера.

Кроме того, «Видео» теперь поддерживает загрузку «тяжелых» файлов размером до 256 Гбайт. Как отметили в пресс-службе, это нововведение «откроет широкие возможности для профессиональных и полупрофессиональных авторов, а также обладателей цифровых камер сверхвысокой четкости».

Еще одна новая возможность— формат Picture-in-Picture, позволяющий смотреть видео или прямой эфир в фоновом режиме. Видеоплеер можно свернуть в мини-окно, нажав на новую кнопку.