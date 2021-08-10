Названо самое скачиваемое приложение в мире

О том, что TikTok стал самым загружаемым приложением в мире, пишет BBC со ссылкой на данные компании App Annie, занимающейся цифровой аналитикой. Китайская платформа для обмена видео — единственное приложение, не принадлежащее Facebook, которое вошло в пятерку мировых лидеров по загрузкам.

Сервисы, принадлежащие Facebook, находились на первом месте с начала исследования, проводимого с 2018 года. Владельцы гаджетов, по данным App Annie, в 2020 году чаще всего скачивали Facebook, WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger.

Вот как выглядит Топ-10 списка по итогам 2020 года:

TikTok Facebook WhatsApp Instagram Facebook Messenger Snapchat Telegram Likee Pinterest Twitter

TikTok — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. Запущенная летом 2018 года международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео — число пользователей по всему миру превышает 1 миллиард. В августе 2020 года Forbes опубликовал свой первый рейтинг самых высокооплачиваемых звезд TikTok, согласно которому максимальный доход за 12 месяцев, с июня 2019-го по июнь 2020-го, составил 5 миллионов долларов.