Названо самое скачиваемое приложение в мире

Сервис для коротких видео с музыкой TikTok стал самым загружаемым приложением в мире по итогам 2020 года. Он подвинул с пьедестала популярности Facebook Messenger.
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Фото: Shutterstock.com
О том, что TikTok стал самым загружаемым приложением в мире, пишет BBC со ссылкой на данные компании App Annie, занимающейся цифровой аналитикой. Китайская платформа для обмена видео — единственное приложение, не принадлежащее Facebook, которое вошло в пятерку мировых лидеров по загрузкам.
Сервисы, принадлежащие Facebook, находились на первом месте с начала исследования, проводимого с 2018 года. Владельцы гаджетов, по данным App Annie, в 2020 году чаще всего скачивали Facebook, WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger.
Вот как выглядит Топ-10 списка по итогам 2020 года:
- TikTok
- Facebook Messenger
- Snapchat
- Telegram
- Likee
TikTok — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. Запущенная летом 2018 года международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео — число пользователей по всему миру превышает 1 миллиард. В августе 2020 года Forbes опубликовал свой первый рейтинг самых высокооплачиваемых звезд TikTok, согласно которому максимальный доход за 12 месяцев, с июня 2019-го по июнь 2020-го, составил 5 миллионов долларов.
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