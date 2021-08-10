По данным Bloomberg, новое поколение iPhone, уже 13-ое по счету, обзаведется как минимум тремя новыми функциями для съемки фото и видео. В камеру iPhone 13 и iPhone 13 Pro добавят «умные» фильтры на основе искусственного интеллекта — в отличие от стандартных, доступных в смартфонах Apple c 2016 года, новая функция будет накладывать эффект не на весь снимок, а на отдельные объекты или людей в кадре.

С новым поколением iPhone пользователи смогут менять цветовую температуру фотографии, а также придать ей более «драматичный» вид, повысив контрастность и глубину теней. Кроме того, разработчики добавят портретный режим для видео — сейчас его можно использовать только для съемки фото с эффектом боке. Функция, получившая внутреннее название Cinematic Video, будет использовать датчик глубины смартфона и позволит менять интенсивность размытия даже после записи видеоролика.

Именно изменения камеры считаются одними из главных преимуществ преемника iPhone 12 и ключевым стимулом перехода с более ранних моделей. В остальном новое поколение iPhone будет похоже на предыдущее. Без изменений останется дизайн устройства и размер экрана, внутри будет установлен новый процессор A15. Фронтальная камера и динамик станут меньше, а частота обновления дисплея увеличится, что должно повысить плавность прокрутки.

В 2021 году Apple готовится выпустить четыре новых iPhone. Внешне они будут напоминать смартфоны 12-го поколения, но станут тяжелее и получат меньшую по размерам «челку». А вот складной iPhone, о разработке которого сообщалось ранее, Apple выпустит не раньше 2023 года. Такой прогноз дает главный инсайдер корпорации.