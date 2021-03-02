Какими будут новые iPhone? Рассказывает главный инсайдер Apple

Четыре новых iPhone будут представлены Apple во второй половине 2021 года. Об этом пишет CNBC со ссылкой на аналитика компании TF Securities Мин-Чи Куо, известного своими прогнозами о новой технике Apple. По его словам, новые смартфоны будут напоминать iPhone 12-го поколения, в том числе и по размерам — корпорация не планирует менять габариты гаджетов. Но при этом устройства будут тяжелее предыдущих моделей.

Также новые iPhone, по прогнозу Куо, оснастят улучшенными модемами 5G и камерами, более крупными батареями. Место для них удалось выделить благодаря новому более компактному внутреннему дизайну. Кроме того «челка», область в верхней части смартфонов для системы Face ID, станет меньше — это позволит увеличить полезную площадь экрана.

Что касается складного iPhone, о разработке которого сообщалось ранее, то Apple выпустит его не раньше 2023 года. По словам Мин-Чи Куо, у компании еще есть проблемы с технологиями и массовым производством таких смартфонов, которые нужно решить. По его прогнозам, Apple также может выпустить бюджетные iPhone на базе существующих технологий весной 2022 и 2023 годов.