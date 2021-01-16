СМИ: Apple разрабатывает iPhone со складным экраном

Компания Apple работает над созданием нового iPhone со складным экраном, как у аналогичных моделей от Samsung. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник.
По данным источника, корпорация разработала прототипы складных экранов для внутреннего тестирования, но пока неизвестно, выпустят ли их. Предполагается, что у складного айфона будет более крупный экран, однако при этом он будет компактным, уточняет Bloomberg. Так, его размер в развернутом виде может быть аналогичен по величине с 6,7-дюймовому дисплею на iPhone 12 Pro Max. При этом в месте сгиба будет почти незаметная «петля», как у смартфонов Samsung, добавил источник агентства.
Bloomberg отметил, что выпуск iPhone со складным экраном станет «радикальным шагом» для Apple. Как считают в агентстве, на создание нового смартфона может уйти несколько лет. Также Bloomberg не исключает, что Apple и вовсе не выпустит складной iPhone.
В настоящий момент компания больше внимания уделяет флагманским iPhone и iPad следующего поколения, выпуск которых запланирован на 2021 год. По словам собеседника агентства, у этих гаджетов могут быть лишь «незначительные изменения».
Также, по информации Bloomberg, Apple собирается в этом году обновить дизайн своих настольных компьютеров iMac all-in-one — впервые с 2012 года. В 21,5- и 27-дюймовых моделях под кодовыми наименованиями J456 и J457 установят собственные процессоры от Apple. Новые модели также получат узкие рамки экрана, плоскую заднюю крышку и улучшенный дисплей.
В середине 2021 года компания хочет начать производство новых версий 14- и 16-дюймовых ноутбуков MacBook Pro, которые будут оснащены более быстрыми процессами собственного производства. Кроме того, в Apple планируют вернуть зарядные устройства MagSafe на магнитах вместо USB-C.
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