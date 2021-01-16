СМИ: Apple разрабатывает iPhone со складным экраном

Bloomberg отметил, что выпуск iPhone со складным экраном станет «радикальным шагом» для Apple. Как считают в агентстве, на создание нового смартфона может уйти несколько лет. Также Bloomberg не исключает, что Apple и вовсе не выпустит складной iPhone.

В настоящий момент компания больше внимания уделяет флагманским iPhone и iPad следующего поколения, выпуск которых запланирован на 2021 год. По словам собеседника агентства, у этих гаджетов могут быть лишь «незначительные изменения».