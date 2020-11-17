Эксперимент: первая неделя с iPhone 12 mini — самым компактным из новых смартфонов Apple

В сентябре Apple представила четыре новых iPhone 12-го поколения. Компания не только вернулась к острым граням, но и решила уместить все свои технологические новинки от процессора A14 Bionic и системы из двух камер до Face ID и поддержки беспроводной зарядки MagSafe в одну из самых маленьких моделей iPhone последнего времени — 12 mini. Редактор раздела «Город» sobaka.ru Морозова Ксения устроила этому смартфону стресс-тест в ноябрьском походе по Ладожским шхерам (а заодно и себе, во время проведения эксперимента ни один редактор не пострадал).
Самый мощный из маленьких
Самый компактный новый iPhone создан, судя по всему, для тех, кто устал от «лопат». Увеличение телефонов по мере улучшения их начинки кажется чем-то привычным и естественным. Тем интереснее видится решение Apple эту систему сломать в пользу тех, кто ностальгирует по временам, когда смартфоном можно было пользоваться, вообще не задействуя вторую руку.
Я со времен выхода iPhone SE второго поколения пользуюсь только им — считаю, что в нем есть все, что нужно рядовому пользователю. А до этого я несколько лет ходила с SE первого поколения — и именно его старшего очень умного брата напоминает 12 mini из-за компактного размера и острых граней. В таком размере эта форма кажется идеальным решением — он крепко лежит в руке, грани не в. Ощущения ностальгические: этот телефон такой же легкий и удобный, как те телефоны, с которыми мы, казалось бы, уже попрощались. При этом он сразу кажется быстрее, ярче и современнее даже SE второго поколения.
Выглядит как чудо: остается только гадать, каким образом компании удалось вместить все самое важное содержимое своего флагмана в такой небольшой корпус. Здесь есть и лучший на данный момент процессор Apple A14 Bionic (такой же, как в 12 Pro), и система из двух камер — широкоугольной и сверхширокоугольной, и Face ID, и поддержка 5G (когда она пригодится в России, правда, пока неясно), и возможность пополнять заряд от беспроводной магнитной зарядки MagSafe. Коробка тоже стала меньше: в ней теперь только один провод для зарядки без адаптера и нет стандартных наушников.
iPhone 12 mini вышел в пяти цветах: белом, красном, черном, синем и мятном. Последний (самый, на мой взгляд, красивый) достался мне на тест. Тестировала телефон я в ноябрьском походе на остров Кюльвяянсаари в Ладожском озере. Брать его с собой было не страшно: он оснащен защитой от воды при погружении на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут.
Экран
Диагональ у него 5,4 дюйма — это даже больше, чем у SE второго поколения с 4,7 дюйма, у mini очень узкая рамка (всего 3,27 мм) и «челка». Размер самого телефона меньше, чем SE: 131,5 мм в длину и 64,2 мм в ширину против 138,4 и 67,3. На самом деле, одной рукой удобно пользоваться обеими версиями, но все-таки 12-й ощутимо легче и аккуратнее. При этом художественные фильмы на обоих телефонах все-таки не посмотришь — зато для YouTube-блогов, клипов и документалок экрана mini, на мой взгляд, более чем достаточно.
И хотя экран моего SE кажется мне отличным, при одновременном разглядывании одних и тех же фотографий становится очевидно, что на 12-м картинка выглядит еще ярче и интереснее — с большим количеством цветов и более аккуратными переходами между ними. Если в SE второго поколения это была Retina HD, то теперь — Super Retina XDR. Плотность пикселей — 476 на дюйм, что даже чуть-чуть больше, чем у 12 Pro.
Apple утверждает, что переднее стекло покрыто нанокерамическими кристаллами, благодаря чему оно в четыре раза раза устойчивее при падении. Именно тут у двенадцатого нашелся первый изъян — после дня ношения в кармане вместе с металлической зажигалкой я обнаружила на нем несколько глубоких и заметных царапин. Интересно, что та же самая зажигалка никак не повредила SE, с которым соседствует уже не первый месяц.
Камера
Это, на мой взгляд, одно из важнейших преимуществ 12 mini: еще никогда Apple не помещала двойную камеру в такой маленький корпус. Здесь все идентично iPhone 12 — система двух камер на 12 МП каждая, пятилинзовая сверхширокоугольная и семилинзовая широкоугольная. Здорово, что теперь можно снимать пейзаж на 120 градусов: SE так не умеет. При этом даже против солнца на восходе получились отличные кадры. Поддерживает эта камера и ночной режим, с помощью которого можно снимать при плохом освещении без вспышки. Есть и возможность съемки HDR‑видео в стандарте Dolby Vision с частотой до 30 кадров в секунду. Для рядового пользователя это значит, что видео получатся четкими, яркими и плавными, даже если вы будете снимать на бегу. Стресс-проверку на берегу Ладожского озера камера прошла на максимальный балл: на кадрах прекрасно видны малейшие капельки на мху, разница цвета хвои и все пятьдесят оттенков серого ноябрьского неба.
Батарея
Уменьшение размера не могло пройти бесследно для аккумулятора смартфона: он стал менее выносливым, и это вызывало у меня наибольшие опасения. Apple уверяет, что в режиме воспроизведения видео 12 mini может работать до 15 часов (12 Pro — 17 часов, а SE — 13). При этом поездка в электричке оказалась для mini тяжелым испытанием: из-за нерегулярной связи и постоянного использования он сел уже к пяти часам дня. Я также боялась, что он будет реагировать на холод, как мой первый SE, но проверку ноябрьским легким минусом телефон прошел успешно. Справедливости ради стоит уточнить, что при использовании в будни заряда mini хватало на весь день.
Итог
Mini всерьез уступает старшему собрату в том, что касается звука: динамики здесь не такие мощные, как у Pro. Все остальные его недостатки в сравнении с самым дорогим флагманом линейки не кажутся такими существенными. Зато первоклассная начинка, аккуратный корпус, возможность дотягиваться одной рукой до любого края экрана и умеренная цена (от 70 тысяч рублей) определенно сделают его новым хитом.
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