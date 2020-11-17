Эксперимент: первая неделя с iPhone 12 mini — самым компактным из новых смартфонов Apple

Экран

Диагональ у него 5,4 дюйма — это даже больше, чем у SE второго поколения с 4,7 дюйма, у mini очень узкая рамка (всего 3,27 мм) и «челка». Размер самого телефона меньше, чем SE: 131,5 мм в длину и 64,2 мм в ширину против 138,4 и 67,3. На самом деле, одной рукой удобно пользоваться обеими версиями, но все-таки 12-й ощутимо легче и аккуратнее. При этом художественные фильмы на обоих телефонах все-таки не посмотришь — зато для YouTube-блогов, клипов и документалок экрана mini, на мой взгляд, более чем достаточно.

И хотя экран моего SE кажется мне отличным, при одновременном разглядывании одних и тех же фотографий становится очевидно, что на 12-м картинка выглядит еще ярче и интереснее — с большим количеством цветов и более аккуратными переходами между ними. Если в SE второго поколения это была Retina HD, то теперь — Super Retina XDR. Плотность пикселей — 476 на дюйм, что даже чуть-чуть больше, чем у 12 Pro.

Apple утверждает, что переднее стекло покрыто нанокерамическими кристаллами, благодаря чему оно в четыре раза раза устойчивее при падении. Именно тут у двенадцатого нашелся первый изъян — после дня ношения в кармане вместе с металлической зажигалкой я обнаружила на нем несколько глубоких и заметных царапин. Интересно, что та же самая зажигалка никак не повредила SE, с которым соседствует уже не первый месяц.