Личный опыт: «Как я две недели тестировала iPhone 12 и iPhone 12 Pro»

В сентябре Apple представила четыре новых iPhone 12-го поколения. Вернувшись к легендарному «угловатому» дизайну, новые смартфоны облачились в корпуса-грани из алюминиевых и стальных рамок, которые опоясывают передние и задние панели. В Apple уверяют, что выращенные в стеклянной матрице керамические нанокристаллы надежно защитят iPhone от повреждений. Так ли это на самом деле, проверила редактор «Собака.ru» Даша Гладких, проведя тест-драйв iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Спойлер: не в этом главная фишка новинок. А в камерах, камерах, камерах!
Возвращение к истокам и отказ от закругленных краев
Последние три года — даже чуть больше — я пользовалась iPhone SE первого поколения, и перейдя на модель 12-го, не почувствовала подвоха — разве что иногда вспоминаешь о достаточно массивных в сравнении с «пятерками» габаритах. iPhone 12-го поколения вновь обрели острые грани — Apple вернулась к дизайну iPhone 5, от которого отказалась еще шесть лет назад.
Мне как редактору новостей, практически не удается выпускать телефон из рук — для тех, кто как и я предпочитает работать со смартфонами одной рукой, больше подойдет iPhone 12 mini — длинной 131,5 мм и шириной 64,2. Это чуть больше размеров первого iPhone SE — 123,8 на 58,6 мм.
Впервые iPhone поддерживает 5G, для этого по периметру смартфона расположили новые антенны. Но пока не для российских пользователей — сети пятого поколения связи будут развернуты в Петербурге только в ближайшие 2-3 года. Зато поддерживаются сразу две симкарты — nano‑SIM и виртуальная eSIM. Правда, только на моделях iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Еще одно обновление касается комплектации — в коробке больше нет ни зарядной вилки, ни адаптера Lightning/выход 3,5 мм для наушников. И, как у предшественника iPhone 11 Pro, кабель в комплекте поставки — с разъемом USB Type-C.
Сверхширокоугольная камера для любителей архитектуры и деталей
После моделей пятого поколения переходить на 12-ый и удивляться — в этом нет ничего удивительного. Система двух камер на 12 МП каждая, пятилинзовая сверхширокоугольная и семилинзовая широкоугольная, делает смартфон настоящей «зеркалкой» и даже превосходит модели, на которые я снимала в далеком 2011 году. Камера идеальна для любителей архитектуры — угол обзора в 120 градусов захватывает в кадр здания целиком, делая их приятно «фишайными». В рассветных лучах, днем при ярком солнце и даже в ночное время — ни одна деталь не осталась незамеченной.
«Ночной режим» как альтернатива вспышке
Теперь можно вообще забыть про вспышку — в iPhone 12 «ночной режим» работает на всех камерах, кроме телефотообъектива. Широкоугольная камера способна улавливать на 27% больше света, что позволяет лучше снимать фото и видео при слабом освещении. Кажется, впервые на iPhone можно снимать даже глубокой ночью в лесу. Оказавшись за городом, я так и поступила, решив заснять звездное небо — в полной темноте камера выхватила все небесные тела и показала мне их, как на ладони. А для красивых селфи ночью даже не потребуется «светить» в лицо вспышкой экрана — оба смартфона позволяют снимать селфи в «ночном режиме».
Оптическая стабилизация для «голливудской картинки» даже во время бега
iPhone 12 — первое устройство Apple, поддерживающее стандарт Dolby Vision. Ранее данная спецификация использовалась при создании премиального видеоконтента — теперь она запечатлеет моменты из жизни для историй Instagram. Снимать можно в 4К с частотой 24 (общемировой стандарт для звукового кино), 30 или 60 кадров в секунду. Больше только у Виктора Косаковского в фильме «Акварель» — 96! Сгладит «острые углы» оптическая стабилизация изображения при видеосъемке. Камера буквально проплывает, как если бы она была закреплена на стедикам. Снимай хоть из окна машины, хоть во время быстрой ходьбы, даже не бегу — картинка всегда будет голливудской.
Не просто Retina, а Super XDR
Apple всегда отличались слоганами, и в этот раз не изменили себе, заявив, что Super Retina XDR OLED — «наш лучший дисплей для iPhone». Он стал контрастнее и точнее передавать цвета, а также обзавелся «очень высокой плотностью пикселей» — 460 против 326 у предшественника iPhone 11. Пиковая яркость также увеличилась с 625 до 1200 нит. Первый вечер с новеньким смартфоном в руках я не могла оторваться от скроллинга чего угодно, а переводя взгляд на экран MacBook Air 2017 года каждый раз расстраивалась. В сравнении он казался слишком тусклым.
Дисплей Super Retina XDR от края до края защищен передней панелью Ceramic Shield из инновационного материала, при создании которого используется высокотемпературная кристаллизация — в стеклянной матрице выращиваются керамические нанокристаллы. Как заявили в Apple, Ceramic Shield защищает от повреждений и падений в четыре раза лучше. Однако мне удалось обзавестись паутиной царапин, просто оставив смартфон в одном кармане с пластмассовой зажигалкой.
Одно из главных преимуществ iPhone 12 для меня, как человека, чья жизнь тесно связана с музыкой — я не только прослушиваю ее нонстопом, но и создаю прямо в приложении GarageBand на смартфоне — его громкость. iPhone 12 оснащен двумя стереодинамиками, двумя микрофонами для подавления фонового шума и технологией Dolby Atmos для создания трехмерных пространственных эффектов. Это ощущается и даже можно прочувствовать тактильно — звук как будто выходит из iPhone со всех сторон, как в кинотеатре. Что немаловажно — с iPhone 12 даже AirPods 2-го поколения становятся громче.
Специалисты лаборатории DxOMark протестировали звуковую систему iPhone 12 и выяснили, что новый смартфон от Apple отлично показал себя. Он получил 73 балла, уступив разве что своему предшественнику, iPhone XS Max — в свое время он набрал 74 балла. В своем обзоре специалисты отмечают высокое качество записи и воспроизведения. Смотреть фильмы, играть и слушать музыку очень удобно, потому что динамики расположены так, что они редко закрываются пальцами.
В режиме экранного времени я пользовалась iPhone в среднем за день 3 часа 25 минут — и больше всего задействовала социальные сети, Bluetooth-соединение для наушников AirPods и Wi-Fi. При такой нагрузке заряда хватало на сутки, и, что приятно, на улице он не разряжался. Заявленная Apple емкость аккумулятора — до 17 часов воспроизведения видео и 65 часов аудио на iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Быстрая зарядка также поддерживается — набрать 50% заряда можно за 30 минут при условии использования адаптера питания мощностью 20 Вт или выше.
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