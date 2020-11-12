Личный опыт: «Как я две недели тестировала iPhone 12 и iPhone 12 Pro»

Возвращение к истокам и отказ от закругленных краев

Последние три года — даже чуть больше — я пользовалась iPhone SE первого поколения, и перейдя на модель 12-го, не почувствовала подвоха — разве что иногда вспоминаешь о достаточно массивных в сравнении с «пятерками» габаритах. iPhone 12-го поколения вновь обрели острые грани — Apple вернулась к дизайну iPhone 5, от которого отказалась еще шесть лет назад.

Мне как редактору новостей, практически не удается выпускать телефон из рук — для тех, кто как и я предпочитает работать со смартфонами одной рукой, больше подойдет iPhone 12 mini — длинной 131,5 мм и шириной 64,2. Это чуть больше размеров первого iPhone SE — 123,8 на 58,6 мм.