Программа AppleCare+ приобретается в течение 60 дней после покупки и привязывается к его серийному номеру. В нее входит обслуживание в любом Apple Store или в авторизованном сервисном центре по всему миру, проведение до двух ремонтов в год по специальной цене в случае механического повреждения — в том числе замена разбитого экрана, возможность бесплатной курьерской отправки устройства в сервисный центр по всей России, круглосуточный приоритетный доступ службе поддержки Apple.

Как пишет TJ, во время ремонта владельцы iPhone могут получить устройство на замену. Для владельцев Mac доступен ремонт на дому или в офисе. Для владельцев MacBook AppleCare+ продлит срок сервисного обслуживания до трех лет с даты покупки, iPhone — до двух лет.

AppleCare+ доступна для устройств iPhone, MacBook, iMac, Mac Pro, iPad, Apple Watch, iPod, а также наушников AirPods и Beats. Стоимость программы — от 2990 рублей для AirPods до 29 990 рублей для MacBook Pro. С AppleCare+ ремонт дисплея iPhone обойдется в 1990 рублей, а любая поломка Apple Watch — в 4990 рублей.

Напомним, 10 сентября в штаб-квартире Apple Park в Купертино прошла ежегодная презентация Apple. Представили шестое поколение часов и (впервые!) бюджетные Apple Watch SE, новый iPad 8-го поколения и обновленный iPad Air в пяти цветах, а также анонсировали единую подписку на все сервисы Apple One. Рассказываем главное, что нужно знать обо всех новинках. Кроме того, Apple интегрирует в операционную систему Shazam — приложение сможет самостоятельно находить музыку, которая играет вокруг или внутри iPhone.