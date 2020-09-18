Shazam начнет распознавать треки внутри приложений

Как пишет The Verge, новая функция доступна доступна уже сейчас в виде переключателя в Центре управления. Чтобы Shazam начал распознавание, нужно будет нажать на этот значок. Также у приложения, которое больше не нужно будет скачивать, появятся новые возможности — оно сможет определять треки, которые играют не только вокруг пользователя, но и внутри приложений (даже через наушники!).

Shazam появится во всех смартфонах с выходом операционной системы iOS 14.2, которая в настоящий момент доступна в бета-версии. По данным издания, это может произойти в октябре — после презентации новой линейки iPhone.

10 сентября в штаб-квартире Apple Park в Купертино прошла ежегодная презентация Apple. Представили шестое поколение часов и (впервые!) бюджетные Apple Watch SE, новый iPad 8-го поколения и обновленный iPad Air в пяти цветах, а также анонсировали единую подписку на все сервисы Apple One. Рассказываем главное, что нужно знать обо всех новинках.