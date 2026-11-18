Налоговую систему России вновь ждут изменения — власти намерены усилить контроль за банковскими переводам россиян, а также изменить правила начисления налогов на проценты по вкладам. Насколько серьезно это изменит правила, по которым работает российская экономика? Будет ли ФНС эффективнее находить тех, кто принимает оплату за экскурсии или маникюр «на карточку»? И что там с повышением налогов для малого бизнеса? На эти и другие вопросы Собака.ru отвечают юристы Артем Рудой и Дмитрий Анищенко.
Что случилось?
Артем Рудой (юрист корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и Партнеры»): Если коротко, то в Госдуме рассматривают большой пакет налоговых изменений, которые должны вступить в силу уже в 2027 году. Основной законопроект уже прошел первое чтение и сейчас готовится ко второму.
Поправки касаются доходов обычных людей, увеличивают налоговую нагрузку на бизнес. Кроме того, вырастут штрафы и усилится контроль со стороны ФНС. Словом, нововведения затрагивают практически всех: работников, вкладчиков, предпринимателей, владельцев недвижимости.
Пишут про обмен информацией между ЦБ и налоговой, что это значит?
Артем Рудой: Правительство предлагает обязать Банк России сообщать в ФНС о людях, чьи операции по счетам «имеют признаки систематического получения доходов от других физических лиц». Получение такой информации станет самостоятельным основанием для налоговой запросить сведения об операциях по банковским счетам человека.
Цель понятна — борьба с теневыми доходами. Сначала ЦБ РФ будет выявлять признаки возможного незадекларированного дохода и передавать информацию об этом налоговому органу, после чего ФНС получит возможность подробнее изучить поступления денежных средств.
Конкретные критерии, по которым ЦБ будет определять потенциальных нарушителей, пока неизвестны. Ни периодичность переводов, ни количество отправителей поправками в Налоговый кодекс не вносятся. Их должны будут определить соглашением между ЦБ и ФНС. Пока можно лишь отметить, что, согласно актуальной редакции законопроекта, новый механизм коснется только операций, совершенных после 1 января 2027-го.
То есть отследить тех, кто получает гонорар «на карту» будет проще?
Артем Рудой: Да, если поправки примут, выявлять регулярную оплату товаров, работ и услуг на личную карту станет проще. Но обязанность платить налоги с таких доходов существует и сейчас: она не зависит от того, рассчитался заказчик наличными или банковским переводом.
Совсем непонятно, что станет поводом для более пристального внимания?
Артем Рудой: Утвержденного перечня признаков пока, повторюсь, нет. Можно предположить, что внимание будут привлекать регулярные поступления от множества отправителей, повторяющиеся суммы поступлений от одних и тех же лиц, и другие систематические платежи, не соответствующие заявленным доходам.
Однако по банковской выписке не всегда можно установить природу платежа: регулярный перевод денежных средств может быть и арендной платой, и помощью друзей или родственников. Поэтому эффективность работы нового механизма будет зависеть не только от критериев подозрительности операций, но и от того, насколько тщательно налоговый орган будет устанавливать источник поступления средств и реальное назначение подозрительных платежей.
Выявление признаков недекларируемого дохода должно служить поводом разобраться, но не приводить к автоматическому начислению налога.
Еще писали про привязку счетов к ИНН и блокировку переводов?
Артем Рудой: Это отдельные поправки к законопроекту № 619-9. По ним банки будут обязаны устанавливать ИНН клиентов при открытии вкладов, счетов и предоставлении электронных средств платежа. Это требование вступит в силу с 1 января 2027 года.
Для уже обслуживаемых клиентов предусмотрен переходный период. Сначала банк должен установить ИНН самостоятельно, а если не получится — запросить сведения у клиента. На установление этих сведений банкам отводится один год.
Если сведения так и не будут представлены клиентом, с 1 июля 2028 года банки будут обязаны ограничивать доступ к счетам и снятие наличных через банкоматы, а с 1 января 2029 года — прекращать доступ к счетам и использованию электронных средств платежа.
Кстати, еще писали о том, что по-новому будут считать налог на вклады?
Артем Рудой: Точнее говорить, об изменении налогообложения процентов по вкладам и остаткам на счетах. Саму сумму, которую человек положил в банк, налогом не облагают.
Согласно проекту закона, для процентов по банковским вкладам предусмотрена отдельная прогрессивная шкала налогообложения: до 2,4 млн рублей — 13%; свыше 2,4 млн до 5 млн — 15%; свыше 5 до 20 млн руб. — 18%; свыше 20 до 50 млн руб. — 20%; свыше 50 млн руб. — 22%.
При этом налог рассчитывается не со всех полученных процентов. Сохраняется минимальный необлагаемый доход: 1 млн рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку ЦБ из действовавших на первое число каждого месяца соответствующего года. Не учитываются проценты по рублевым счетам и вкладам, ставка по которым весь год не превышала 1%, а также по счетам эскроу.
Проценты по вкладам не включаются в общую налоговую базу. Это означает, что если, например, человек за год получил 10 млн рублей процентов по вкладам и 10 млн рублей зарплаты, то налог будет рассчитываться по каждому виду дохода отдельно, а не с общей суммы этих доходов.
Меняется и порядок уплаты: в 2027 году предлагается поручить банкам удержание налога по ставке 13%, а ФНС по итогам года будет пересчитывать налог с учетом процентов по всем банкам и прогрессивной шкалы налогообложения. Для вкладчиков это означает, что часть налога будет удерживаться уже при выплате процентов, а по итогам года может возникнуть доплата.
А что там про изменение налогов по «упрощенке» для малого бизнеса в Петербурге?
Артем Рудой: Здесь одновременно обсуждаются изменения на двух уровнях — на региональном и федеральном. В Петербурге предлагалось отменить пониженную ставку 7% для значительной части бизнесов, применяющих УСН «доходы минус расходы». Это означало бы переход к налогообложению по ставке 15% и увеличение налога более чем вдвое при неизменной налоговой базе. Однако 17 ноября губернатор предложил исключить соответствующие положения из городского законопроекта и дополнительно проработать вопрос. Поэтому считать повышение окончательно решенным нельзя.
Но параллельно в федеральном законопроекте № 617-9 предлагается существенно ограничить само право регионов устанавливать пониженные налоговые ставки при применении УСН. Льготы предполагается разрешить только для закрытого перечня видов деятельности, непосредственно закрепленного в Налоговом кодексе. В предложенной редакции это преимущественно сельское хозяйство, рыболовство и обрабатывающие производства. Торговля, большинство услуг и деятельность в сфере IT в этот перечень не входят.
Если федеральные поправки примут в таком виде, Петербург, как и другие регионы, не сможет сохранить пониженные ставки для исключенных видов деятельности даже при желании городских властей.
Еще писали о маркет-плейсах и о том, что они становятся налоговыми агентами?
Дмитрий Анищенко (основатель адвокатской практики DA Tax): Да, по законопроекту онлайн-платформы (то есть в первую очередь маркетплесы) станут полноценными агентами налогового контроля.
Они должны будут фиксировать нарушения, допускаемые продавцами, и сообщать о них в налоговые органы, а еще направлять продавцам требования от налоговой.
Но еще интереснее, что налоговая в случае неисполнения ее требований о предоставлении документов или о явке в налоговую, сможет приостанавливать торговлю конкретного продавца на платформе, который эти требования не исполнил.
Получается, мы опять видим серьезное изменение налогов?
Артем Рудой: Для человека, который получает официальный доход и переводит деньги близким, новый обмен сведениями сам по себе не создает рисков дополнительного налогообложения. Но значение документов, подтверждающих крупные или регулярные поступления, возрастет: договоры займа, купли-продажи, расписки или переписка могут помочь снять вопросы налогового органа и объяснить происхождение таких поступлений.
Тем, кто зарабатывает на услугах, аренде или продаже товаров, стоит проверить, правильно ли оформлены и учтены эти доходы. С другой стороны, если критерии подозрительности операций будут широкими и размытыми, существует риск перевода расчетов в наличную форму. Поэтому результат работы нового механизма будет зависеть от точности критериев отбора и качества последующей проверки денежных переводов.
Вкладчикам также стоит учитывать предполагаемое удержание налога банком и возможную доплату по итогам года, а предпринимателям — просчитать налоговые последствия утраты льгот по УСН, если федеральные ограничения будут приняты.
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