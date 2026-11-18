Кстати, еще писали о том, что по-новому будут считать налог на вклады?

Артем Рудой: Точнее говорить, об изменении налогообложения процентов по вкладам и остаткам на счетах. Саму сумму, которую человек положил в банк, налогом не облагают.

Согласно проекту закона, для процентов по банковским вкладам предусмотрена отдельная прогрессивная шкала налогообложения: до 2,4 млн рублей — 13%; свыше 2,4 млн до 5 млн — 15%; свыше 5 до 20 млн руб. — 18%; свыше 20 до 50 млн руб. — 20%; свыше 50 млн руб. — 22%.

При этом налог рассчитывается не со всех полученных процентов. Сохраняется минимальный необлагаемый доход: 1 млн рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку ЦБ из действовавших на первое число каждого месяца соответствующего года. Не учитываются проценты по рублевым счетам и вкладам, ставка по которым весь год не превышала 1%, а также по счетам эскроу.

Проценты по вкладам не включаются в общую налоговую базу. Это означает, что если, например, человек за год получил 10 млн рублей процентов по вкладам и 10 млн рублей зарплаты, то налог будет рассчитываться по каждому виду дохода отдельно, а не с общей суммы этих доходов.

Меняется и порядок уплаты: в 2027 году предлагается поручить банкам удержание налога по ставке 13%, а ФНС по итогам года будет пересчитывать налог с учетом процентов по всем банкам и прогрессивной шкалы налогообложения. Для вкладчиков это означает, что часть налога будет удерживаться уже при выплате процентов, а по итогам года может возникнуть доплата.