Говорят, что все подорожает! Новые правила НДФЛ, рост коммунальных платежей, утильсбор на смартфоны — что из этого уже реальность?

Что это такое: Специальная выплата, которую будут взимать с пассажиров авиакомпании «для компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов». Об этой инициативе 23 сентября написал «КоммерсантЪ» — по информации издания, ставка может составить до 500 рублей с билета для внутренних рейсов и до 1000 рублей для международных. Впрочем, другой источник издания говорит, «что размер платежа может составить до 700 рублей и 2000 рублей за билет соответственно».

Когда заработает: Как пишет «Ъ», мера пока находится на стадии проработки. В издании отмечают, что «при текущем пассажиропотоке это позволит собрать 200–250 млрд рублей в 2027–2030 годах». Из этого можно сделать вывод, что сбор может появиться уже в следующем году, но это лишь предположение. Конкретных сроков или даже утвержденного плана по внедрению новой выплаты нет.

Что говорят эксперты: Как сказал в беседе с журналистами старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко, «вопрос об источниках покрытия убытков начального периода эксплуатации новых типов самолетов, похоже, открыт, несмотря на планы поставок уже в ближайшие месяцы». По его словам, авиакомпании имеют ограниченный запас прочности, а состояние федерального бюджета «не совсем радужно». При этом эксперт полагает, что по мере роста стоимости билета, количества пассажиров будет уменьшаться.