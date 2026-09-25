Говорят, что все подорожает! Новые правила НДФЛ, рост коммунальных платежей, утильсбор на смартфоны — что из этого уже реальность?

Во второй половине сентября на россиян обрушился град новостей о грядущем повышении тарифов, сборов, изменениях в правилах выдачи семейной ипотеки. Что из этого пока только план, а что уже свершившийся факт? Как именно поменяются правила расчета налогов? К чему все это приведет? Разбираемся в материале Собака.ru!
Пассажирский сбор с авиабилетов
500—1000 рублей/билет (или 700—2000)
Технологический сбор на ноутбуки и смартфоны
373—992 рубля
Индексация тарифов на ЖКХ
В среднем по стране 9,9%
Изменение правил расчета НДФЛ
Будут учитывать пассивный доход
НДС при покупке в зарубежных интернет-магазинах
+22% к 2028 году
Таможенный сбор на зарубежные посылки до 200 евро
+100 рублей
Новые правила семейной ипотеки
Привязка процента к количеству детей и региону
1. Пассажирский сбор с авиабилетов
Что это такое: Специальная выплата, которую будут взимать с пассажиров авиакомпании «для компенсации стоимости лизинга и эксплуатации новых российских самолетов». Об этой инициативе 23 сентября написал «КоммерсантЪ» — по информации издания, ставка может составить до 500 рублей с билета для внутренних рейсов и до 1000 рублей для международных. Впрочем, другой источник издания говорит, «что размер платежа может составить до 700 рублей и 2000 рублей за билет соответственно».
Когда заработает: Как пишет «Ъ», мера пока находится на стадии проработки. В издании отмечают, что «при текущем пассажиропотоке это позволит собрать 200–250 млрд рублей в 2027–2030 годах». Из этого можно сделать вывод, что сбор может появиться уже в следующем году, но это лишь предположение. Конкретных сроков или даже утвержденного плана по внедрению новой выплаты нет.
Что говорят эксперты: Как сказал в беседе с журналистами старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко, «вопрос об источниках покрытия убытков начального периода эксплуатации новых типов самолетов, похоже, открыт, несмотря на планы поставок уже в ближайшие месяцы». По его словам, авиакомпании имеют ограниченный запас прочности, а состояние федерального бюджета «не совсем радужно». При этом эксперт полагает, что по мере роста стоимости билета, количества пассажиров будет уменьшаться.
2. Технологический сбор на ноутбуки и смартфоны
Что это такое: Это сбор, который платят производители или импортеры электроники. Закон об этом приняли еще осенью 2025 года. Как утверждается, собранные деньги пойдут на «развитие электронной и радиоэлектронной промышленности РФ». Как пишет РБК, новый закон обойдется бизнесу (и, вероятно, покупателям) в 22,7 млрд рублей в год. Для смартфонов стандартный сбор составит 373 рубля за устройство, для ноутбуков — 746 рублей.
При этом в случае, если изделие входит в систему «честный знак», ставки сбора будут на 33% ниже, а если не входит — существенно выше. Так, максимальный сбор для смартфона составит 496 рублей, а для ноутбука — 992 рубля.
Когда заработает: Первоначально введение техсбора было намечено на 1 сентября 2026 года, однако затем его перенесли на 1 декабря.
Что говорят эксперты: Как отмечает Юлия Загинайко, старший юрист корпоративной и арбитражной практики бюро «Качкин и Партнеры», такие платежи, как правило, «полностью или частично закладываются бизнесом в стоимость товара или услуги. Поэтому для граждан их основной эффект — это потенциальное увеличение конечной стоимости техники».
3. Повышение утилизационного сбора на автомобили
Что это такое: Производители и импортеры автомобилей обязаны уплачивать некоторую сумму, которая компенсирует затраты на последующую утилизацию машины. Сбор ввели еще в 2012 году, тогда его размер оценивался в 10000–72000 рублей с одной легковушки. В 2024 размер выплаты резко вырос, что спровоцировало скачок цен для конечных покупателей, особенно на иномарки (журналисты прямо писали, что это «механизм регулирования импорта на автомобильном рынке»).
В 2026 году размер сбора мог доходить уже до 3,2 млн рублей за одну машину. В следующем году он вырастет еще на 10–20% пишет Autonews.ru.
Когда заработает: С 1 января 2027 года. Как напомнили в Минпромторге, это плановая индексация, укладывающаяся в стратегию, принятую еще в 2024-м.
4. Индексация тарифов на ЖКХ
Что это такое: Цифры в квитанциях за «коммуналку» растут практически каждый год. Обычно это происходит летом (после завершения отопительного сезона). В этом году повышение тарифов, опять же, перенесли на октябрь. В среднем по стране тарифы вырастут на 9,9%, однако конкретный шаг будет зависеть от региона.
Так, на Чукотке лимит повышения составит 8%, для Смоленской области — 12%, для Пермского края — 15%, для Ставропольского — сразу 22%. В Петербурге тарифы вырастут на 14,6%. Как подсчитало издание РБК, квартира площадью в 60 квадратных метров с тремя жильцами будет обходиться на 1,3 тысячи дороже. Это уже вторая индексация за год — до этого тарифы выросли в среднем на 1,7%.
При этом Минэкономразвития пересмотрело свой прогноз по росту коммунальных платежей на 2027 год (тогда они, к слову, снова будут повышены с 1 июля). Если раньше министерство планировало в следующем году рост на 8,7%, то сейчас уже на 11% (это, опять же, средний показатель).
Когда заработает: В этом году тарифы вырастут с 1 октября, а в следующем — с 1 июля (при этом реальное повышение может оказаться выше или ниже анонсированного сейчас).
Что говорят эксперты: Как отмечает экономист Игорь Сафонов, «одна только индексация ЖКХ добавит 0,6 процентных пунктов в общую инфляцию по стране в этом году и 0,7 процентных пунктов в следующем, а есть еще эффекты от всех прочих инициатив».
Елена Ахмедова, главный экономист по России компании «Эйлер Аналитические Технологии», добавляет, что в таких условиях достижение цели по инфляции в 4% потребует «более низких темпов роста цен» на другие товары.
5. Изменение правил расчета НДФЛ
Что это такое: С 1 января 2025 года в России действует прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. Для подавляющего большинства жителей страны ставка составляет 13%, для тех, кто зарабатывает больше 200 тысяч в месяц, налог выше (вплоть до 22%). Однако такой налог платится не со всех доходов, к примеру, под него не попадают деньги, получаемые от ценных бумаг (для этой категории предусмотрена шкала в 13–15%).
Теперь, пишет «Ъ», деньги, получаемые от вкладов, торговли ценными бумагами, продажи имущества, предлагают учитывать для расчета той самой прогрессивной шкалы НДФЛ. При этом еще 9 сентября власти говорили, что повышение налогов не рассматривается.
Когда заработает: Предложение внесено в рамках бюджетного пакета законопроектов. Предполагается, что новые правила могут заработать уже с 2027 года.
Что говорят эксперты: Как отмечает Юлия Загинайко, старший юрист корпоративной и арбитражной практики бюро «Качкин и Партнеры», нововведение не только приведет к тому, что люди с большими инвестиционными доходами будут платить больше, но и «к более быстрому достижению порогов повышенных ставок». Проще говоря, большее количество людей вынуждено будет перейти к уплате повышенного НДФЛ. Тем, кто и так его платит, придется отчислять в бюджет больше.
6. НДС при покупке в зарубежных интернет-магазинах
Что это такое: Если сегодня заказать какой-то товар на зарубежном маркет-плейсе, то НДС платить не нужно. Во все том же бюджетном пакете законопроектов предлагается изменить эту систему. Теперь в Правительстве намерены обложить такие покупки налогом.
«В рамках формирования конкурентной среды и "обеления" экономики законопроектом предложено для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке установить НДС по стандартной ставке 22% при покупке товаров электронной трансграничной торговли. Уплачивать его в качестве агентов будут электронные торговые площадки», — цитирует «Ъ» пресс-службу Минфина.
Когда заработает: Если нововведение примут (что весьма вероятно), НДС будет вводиться постепенно. В 2027 году с покупок на зарубежных маркет-плесах придется заплатить 7%, с 2028-го — 14%, с 2029-го — полноценный налог в 22%.
7. Таможенный сбор на зарубежные посылки до 200 евро
Что это такое: Еще одно нововведение из все того же бюджетного пакета — введение сбора за недорогие посылки из-за рубежа. Сейчас, если россиянин получает из другой страны посылку стоимостью до 200 евро и весом до 31 килограмма, платить государству ничего не нужно. Теперь это послабление планируется отменить — за такие отправления придется заплатить пошлину в размере 100 рублей.
Когда это заработает: Опять же, нововведение должно заработать с 1 января 2027 года.
8. Новые правила семейной ипотеки
Что это такое: Днем 24 сентября стало известно об изменениях в правилах выдачи семейной ипотеки. Сейчас льготный кредит на квартиру выдается под 6% на сумму до 6 млн рублей (в столичных регионах до 12 млн) и на срок до 30 лет. Теперь ставка по кредиту будет зависеть от количества детей и региона проживания. Так, для Петербурга, Москвы, Ленинградской и Московской областей ипотеку будут давать:
- 12% годовых для семей с 1 ребенком младше 7 лет (максимальная сумма 12 млн рублей);
- 10% для семей с 2 детьми, если хотя бы один младше 7 лет (сумма до 14 млн);
- 8% для семей с 3 детьми, если хотя бы один младше 7 лет (сумма до 18 млн);
- 6% для семей с 4 детьми, если хотя бы один младше 7 лет (до 18 млн);
- 4% для семей с 5 детьми, если хотя бы один младше 7 лет (до 18 млн).
В других регионах правила чуть иные:
- 10% годовых для семей с 1 ребенком младше 7 лет (кредит до 6 млн);
- 8% для семей с 2 детьми, если хотя бы один младше 7 лет (до 8 млн);
- 6% для семей с 3 детьми, если хотя бы один младше 7 лет (до 10 млн);
- 4% для семей с 4 детьми, если хотя бы один младше 7 лет (до 10 млн);
- 2% для семей с 5 детьми, если хотя бы один младше 7 лет (до 10 млн).
При этом субсидироваться ипотека будет теперь не 30 лет, а 15. Как отмечают в Минфине, это «сделает "Семейную ипотеку" более адресной и демографически ориентированной программой».
Когда заработает: С 1 октября 2026 года.
Что говорят эксперты: Как отмечает Елена Бобровская, ведущий аналитик Циана, для многодетных семей ставка снижается, а для всех остальных повышается. «Это может привести к снижению продаж новостроек на 20–30%. Частично просадку числа сделок из-за сокращения спроса на семейную программу компенсируют сезонный рост активности и увеличение продаж по рыночным ставкам», — заключает эксперт.
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