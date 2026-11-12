Пенсионная система меняется — накопления «молчунов» отдадут в ПДС! Так, стоп! Что такое ПДС? Кто такие «молчуны»? И какая у нас будет пенсия?

В России грядет серьезное изменение пенсионной системы. Накопления так называемых «молчунов» переведут в новый специально созданный фонд, который может аккумулировать средства на триллионы рублей. Нововведение уже вызвало горячие обсуждения, но в чем оно заключается? Кого коснется? И к чему в итоге приведет? На эти и другие вопросы Собака.ru отвечает Юлия Загинайко, старший юрист корпоративной и арбитражной практики адвокатского бюро «Качкин и Партнеры».
Для начала, что собственно произошло?
Несколько дней назад, 6 ноября, правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий отказ от накопительной пенсии в системе обязательного пенсионного страхования и автоматический перевод ранее сформированных пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений (ПДС).
Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 апреля 2027 года. Однако пока это только законопроект, который еще не принят Госдумой даже в первом чтении, поэтому предложенные правила и сроки могут существенно измениться в процессе его рассмотрения.
Подчеркиваю — речь идет о средствах, которые ранее перечисляли работодатели на накопительную пенсию, а также о доходах от их инвестирования. С 2014 года новые обязательные взносы на накопительную пенсию фактически не поступают, но ранее сформированные накопления продолжают инвестироваться.
Пишут, что это коснется накоплений «молчунов» — кто они?
«Молчунами» называют граждан, которые самостоятельно не выбирали негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или управляющую компанию для управления своими пенсионными накоплениями. Их средства остались в государственной пенсионной системе и инвестируются преимущественно через ВЭБ.РФ.
Накопления формировались прежде всего у работающих граждан 1967 года рождения и моложе, то есть сейчас это люди в возрасте примерно до 59 лет. Однако они есть и у некоторых граждан старшего возраста: мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения.
Но важно понимать, реформа касается не только «молчунов», но и граждан, ранее переведших свои накопления в негосударственных пенсионных фондах.
Как понять, «молчун» ли я?
Самый простой способ — заказать на «Госуслугах» выписку из индивидуального лицевого счета в Социальном фонде России (СФР). В ней можно проверить наличие и размер пенсионных накоплений, а также узнать, кто ими управляет.
Если в двух словах, куда теперь уйдут мои деньги или баллы?
Речь именно о денежных накоплениях, а не о пенсионных баллах, которые начисляются после 2014 года. Баллы используются для расчета страховой пенсии, их предлагаемые изменения в законодательство не затрагивают.
Накопления граждан, которые сейчас находятся в СФР, предполагается перевести в специально созданный НПФ с государственным участием. Управлять инвестициями по-прежнему будет ВЭБ.РФ.
Средства граждан, уже выбравших НПФ, останутся в соответствующих фондах, но будут учитываться на счетах долгосрочных сбережений. При этом деньги не поступят непосредственно на банковские счета граждан.
Что такое эта ПДС?
Программа долгосрочных сбережений действует с 2024 года. Это механизм формирования личных накоплений через негосударственный пенсионный фонд, который инвестирует средства и впоследствии выплачивает их гражданину.
Программа предусматривает государственное софинансирование добровольных взносов – до 36 тысяч рублей ежегодно в течение десяти лет, а также налоговые вычеты.
Это как-то повлияет на мою будущую пенсию?
На страховую пенсию, пенсионные баллы и стаж изменения не повлияют. Если накопительная пенсия уже назначена, ее продолжат выплачивать на прежних условиях.
Для остальных изменится порядок получения накоплений. Предполагается, что выплаты можно будет получать с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, при наличии права на досрочную пенсию либо по истечении 15 лет после перевода средств в ПДС. Будут доступны различные варианты выплат, в том числе срочные и пожизненные, а при соблюдении установленных условий – единовременные.
Таким образом, реформа не увеличит и не уменьшит страховую пенсию, но предоставит дополнительные возможности распоряжения накопленными средствами.
Какие тут есть подводные камни?
Главный вопрос — обязательность перевода. Законопроект не предусматривает возможности отказаться от конвертации и сохранить накопления в прежней системе.
При этом переведенные средства нельзя будет свободно снять со счета: для получения выплат должны наступить установленные законом основания.
Сохраняются и инвестиционные риски. Государство гарантирует сохранность переведенных пенсионных накоплений с учетом инвестиционного дохода, однако это не означает защиты от инфляции или гарантированной высокой доходности.
Могу ли я перестать быть «молчуном» до апреля 2027-го? Что это мне даст?
Да, но действовать необходимо заранее. По действующим правилам заявление о переходе в другой пенсионный фонд необходимо подать не позднее 1 декабря 2026 года. Законопроект предусматривает прекращение приема таких заявлений с января 2027 года.
Это позволит самостоятельно выбрать фонд, который будет управлять накоплениями. Однако избежать самой реформы таким образом не получится: средства все равно будут переведены в ПДС.
Кроме того, досрочная смена фонда по действующим правилам может привести к потере инвестиционного дохода. Поэтому торопиться с переходом исключительно из-за предстоящей реформы не стоит.
А после апреля 2027-го?
После конвертации граждане также смогут самостоятельно выбирать негосударственный пенсионный фонд.
Законопроект предусматривает специальный двухлетний период с 1 апреля 2027 года по 31 марта 2029 года, в течение которого накопления можно будет перевести в другой фонд без потери инвестиционного дохода.
В дальнейшем смена фонда также будет возможна, но уже по общим правилам, предусматривающим определенные сроки перехода и возможные финансовые последствия досрочного перевода.
Тогда зачем это все? Кажется, что ничего не меняется…
В определенном смысле это действительно так: новых денег у граждан в результате реформы не появится, размер страховой пенсии не изменится, а ранее сформированные накопления продолжат инвестироваться.
Однако принципиально меняется правовой режим этих средств. Вместо накопительной пенсии в системе обязательного пенсионного страхования они станут долгосрочными сбережениями, которыми граждане смогут распоряжаться более гибко.
В частности, появится возможность получить средства досрочно в особых жизненных ситуациях (например, для дорогостоящего лечения), выбрать более удобный порядок выплат, а также получить накопления по истечении 15 лет после перевода в ПДС, даже если пенсионный возраст еще не наступил.
Кроме того, граждане смогут пополнять накопления собственными взносами и при соблюдении установленных условий получать государственное софинансирование и налоговые вычеты.
Ок, а в таком случае не все ли равно? Кажется это уже не первое изменений правил!
Определенные основания для скепсиса действительно есть. Российская пенсионная система неоднократно реформировалась, а накопительный компонент фактически заморожен с 2014 года. Поэтому рассчитывать на неизменность действующих правил в долгосрочной перспективе сложно.
Однако пенсионные накопления — это реальные средства. Их сохранность обеспечивается специальной системой государственных гарантий, поэтому банкротство негосударственного пенсионного фонда само по себе не означает утрату накоплений.
Другое дело, что даже сохранение номинальной суммы не гарантирует ее покупательной способности. Инфляция и изменения законодательства остаются существенными факторами неопределенности. Но даже если правила пенсионной системы меняются, это не повод полностью отказываться от контроля над собственными средствами.
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