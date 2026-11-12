Пенсионная система меняется — накопления «молчунов» отдадут в ПДС! Так, стоп! Что такое ПДС? Кто такие «молчуны»? И какая у нас будет пенсия?

Для начала, что собственно произошло?

Несколько дней назад, 6 ноября, правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий отказ от накопительной пенсии в системе обязательного пенсионного страхования и автоматический перевод ранее сформированных пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений (ПДС).

Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 апреля 2027 года. Однако пока это только законопроект, который еще не принят Госдумой даже в первом чтении, поэтому предложенные правила и сроки могут существенно измениться в процессе его рассмотрения.

Подчеркиваю — речь идет о средствах, которые ранее перечисляли работодатели на накопительную пенсию, а также о доходах от их инвестирования. С 2014 года новые обязательные взносы на накопительную пенсию фактически не поступают, но ранее сформированные накопления продолжают инвестироваться.

Пишут, что это коснется накоплений «молчунов» — кто они?

«Молчунами» называют граждан, которые самостоятельно не выбирали негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или управляющую компанию для управления своими пенсионными накоплениями. Их средства остались в государственной пенсионной системе и инвестируются преимущественно через ВЭБ.РФ.

Накопления формировались прежде всего у работающих граждан 1967 года рождения и моложе, то есть сейчас это люди в возрасте примерно до 59 лет. Однако они есть и у некоторых граждан старшего возраста: мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения.

Но важно понимать, реформа касается не только «молчунов», но и граждан, ранее переведших свои накопления в негосударственных пенсионных фондах.