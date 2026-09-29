«Экономический расчет прозрачен»: Расходы петербургского бюджета сокращают на 70 млрд рублей

Расходы петербургского бюджета в этом году окажутся на 70,2 млрд меньше, чем это планировалось изначально. К такому выводу пришли журналисты РБК, проанализировав законопроект об осенней корректировке бюджета (ближе к концу года главный финансовый документ пересматривают, в зависимости от реального положения дел).

По расчетам журналистов, основное сокращение приходится на такие статьи как:

образование (- 15,5 млрд рублей);

строительство ШМСД (-10,8 млрд);

инвестиции в транспортную инфраструктуру (- 9 млрд);

закупка подвижного состава для наземного транспорта (-4,9 млрд);

инвестиции в ТЭК (-2,7 млрд);

благоустройство (-2,3 млрд);

ремонт дорог (- 1,9 млрд);

охран окружающей среды (1,1 млрд).

При этом, отмечается, что доходы города, напротив, выросли в сравнении с планами. По итогам года Петербург должен получить на 9,8 млрд больше, чем ожидали чиновники, верстая бюджет-2026 в конце прошлого года.

Как ранее отмечало руководство города, уменьшение расходов по итогам осенней корректировки позволит сократить дефицит на 80 млрд рублей. Проще говоря, чтобы расплатиться по всем намеченным на год обязательствам городу потребуется занимать не 189 млрд, а 108,8 млрд.