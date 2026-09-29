«Экономический расчет прозрачен»: Расходы петербургского бюджета сокращают на 70 млрд рублей

Бюджет Петербурга на 2026 год корректируется! Комитет по финансам подготовил традиционный законопроект об осеннем пересмотре главного финансового документа города. В прошлом году на этом этапе планируемые расходы казны выросли почти на 16 млрд. В это раз их урезали более чем на 70 млрд. Какие статьи пошли «под нож» и как это оценивают экономисты?
Расходы петербургского бюджета в этом году окажутся на 70,2 млрд меньше, чем это планировалось изначально. К такому выводу пришли журналисты РБК, проанализировав законопроект об осенней корректировке бюджета (ближе к концу года главный финансовый документ пересматривают, в зависимости от реального положения дел).
По расчетам журналистов, основное сокращение приходится на такие статьи как:
- образование (- 15,5 млрд рублей);
- строительство ШМСД (-10,8 млрд);
- инвестиции в транспортную инфраструктуру (- 9 млрд);
- закупка подвижного состава для наземного транспорта (-4,9 млрд);
- инвестиции в ТЭК (-2,7 млрд);
- благоустройство (-2,3 млрд);
- ремонт дорог (- 1,9 млрд);
- охран окружающей среды (1,1 млрд).
При этом, отмечается, что доходы города, напротив, выросли в сравнении с планами. По итогам года Петербург должен получить на 9,8 млрд больше, чем ожидали чиновники, верстая бюджет-2026 в конце прошлого года.
Как ранее отмечало руководство города, уменьшение расходов по итогам осенней корректировки позволит сократить дефицит на 80 млрд рублей. Проще говоря, чтобы расплатиться по всем намеченным на год обязательствам городу потребуется занимать не 189 млрд, а 108,8 млрд.
Тактический отказ
Как отмечает Александр Пузанов, гендиректор фонда «Институт экономики города», осенняя корректировка «не выглядит кардинальной». «Доходы увеличиваются менее, чем на процент, а расходы снижаются чуть более, чем на 4 %. При этом, правда, государственный долг Санкт-Петербурга снижается более, чем на треть», — говорит эксперт.
«"Секвестр" связан не с чрезмерной долговой нагрузкой и не с отказом от заимствований как таковых, а с тактическим отказом от "неэффективных заимствований" — действительно в существующих условиях занимать очень дорого», — добавляет собеседник редакции.
«Обслуживание долга съедает ресурс»
Сходным образом комментирует решение и Дмитрий Десятниченко, по его словам «экономический расчет здесь прозрачен». «Когда ключевая ставка измеряется двузначными числами, каждый рубль, занятый на рынке, будет обходиться городу в 15–17% годовых, — продолжает он. — Вложение этих средств в проекты с длительным сроком окупаемости — транспортную инфраструктуру, инженерные сети — означало бы, что обслуживание долга съедает ресурс, который мог бы работать на текущие обязательства».
«Это позволяет сохранить социальный контур без секвестра защищенных статей: дополнительные средства направляются на выплаты участникам СВО и их семьям, оплату труда бюджетников, льготные лекарства. Фактически город перекладывает ресурс из инвестиционной части в социальную, не прибегая к новым заимствованиям», — заключает эксперт.
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