Каким получился бюджет Петербурга — 2026? Экономисты разбирают главный финансовый документ города и объясняют, чего ждать жителям

Депутаты Заксобрания утвердили бюджет Петербурга на 2026 год (он также включает финансовые планы города на 2027-й и 2028-й). В среду, 26 ноября, парламентарии проголосовали за документ в третьем, окончательном чтении. В итоге бюджет сверстан с рекордным дефицитом — расходы казны превысят доходы почти на 190 млрд. Одним из приоритетов на 2026 год называют транспортную инфраструктуру (в частности, финансирование метро планируется увеличить на 20 млрд). Насколько критичен получившийся дефицит? Каким отраслям будет выделено больше финансирования, а каким меньше? Изменится ли как-то в связи с этим жизнь горожан? Об этом по просьбе Собака.ru рассуждают эксперты в области городской экономики.
Александр Ходачек
Вице-президент НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург:
Бюджет утвержден. Сумма достаточно впечатляющая: доходы составляют 1 триллион 362 миллиарда рублей, расходы — 1 триллион 651 миллиард, дефицит — 188 миллиардов рублей. Дефицит в какой-то степени носит технический характер, поскольку год еще не закончен. Не бывает стопроцентного исполнения бюджета, и всегда есть переходящие остатки. За 45 дней до окончания первого квартала произойдет корректировка уже принятого бюджета на 2026 год с учетом итогов исполнения бюджета за 2025-й. Думаю, что дефицит существенно уменьшится.
Можно ожидать дополнительных средств федерального бюджета с учетом заключенных соглашений по региональной составляющей национальных проектов. Например, заложено порядка 66,5 миллиардов на строительство высокоскоростной магистрали, из них 27 миллиардов — это федеральный бюджет.
Каждый год мы наблюдаем, что в Петербурге все лучше собирается НДФЛ. Это происходит за счет эффективного налогового администрирования. В среднем рост составляет от 12 до 17%. Макроэкономические показатели по основным отраслям — промышленности, строительству, добыче полезных ископаемых — у нас все время выше среднероссийских.
Главный финансовый документ города я бы назвал, безусловно, бюджетом развития. Он определенно социальный и, как говорят финансисты, сбалансированный. Бюджет постоянно растет. Недавно мы говорили о преодолении планки в 1 триллион, не прошло и двух лет — уже 1,6 триллиона. В стратегии социально-экономического развития поставлена задача выйти на 2 триллиона к 2030 году, но думаю, что это произойдет уже к 2028 году.
Если говорить о трехлетнем планировании, то основные направления расходов сохранятся: инженерно-транспортная инфраструктура, приобретение подвижного состава для наземного транспорта, дальнейшее развитие линий метро, образование, социальная сфера. Бюджет развития будет постоянно увеличиваться, судя по темпам роста объемов адресной инвестиционной программы.
На первое место по расходам выходит развитие транспортной системы — 23% всех расходов бюджета, порядка 385 миллиардов рублей. Это строительство широтной магистрали скоростного движения и метро: 51 миллиард на 2026 год и 217 миллиардов на 2027–2028 годы. Вторая статья — образование. Сегодня мы отходим от массового строительства детских дошкольных учреждений и школ, так как их возведение теперь носит плановый характер. Правительством поставлена новая задача — приведение в соответствие с нормативами построенных в советское время школьных зданий и детских садов.
Мария Конягина
Профессор кафедры менеджмента РАНХиГС Санкт-Петербург:
В абсолютном выражении — да, дефицит [города на 2026 год] большой, почти 189 млрд руб. Однако в относительном к доходам бюджета, что важнее для анализа, — чуть меньше 13%. Наибольший дефицит был в 2023 году — 14,38% к доходам. Так что город не нарушил правила Бюджетного кодекса РФ о том, что дефицит регионального бюджета не должен превышать 15% от доходов. Впрочем, петербуржцы вообще не избалованы профицитным бюджетом, который с начала пандемии таковым был лишь дважды — в 2021 и 2022 годах.
Причина роста расходов 2026 года, темп которых менее чем на 1% превысит рост доходов бюджета, связана с потребностями города: транспорт, социальные расходы, ЖКХ. При этом в текущем 2025 году доходы и расходы выросли равными темпами, а в 2024-м темпы роста доходов были активнее, чем у расходов, но без дефицита не обошлось.
Транспортная инфраструктура нашего города требует больших расходов, в частности необходимо завершение текущих сложных проектов строительства метро. Нужны новые станции, а еще нужны новые маршруты автобусов и троллейбусов. Здесь скажу без преувеличения: если брать в расчет только что сказанное, денег выделено не так много, как хотелось бы. Но разумный подход и адекватность оценки потребностей в совокупности с необходимостью балансировки бюджета позволят продолжать развитие городского транспорта. Надо отметить, что улучшение работы городского транспорта в центре города налицо. Конечно, хотелось бы больше и быстрее.
Документ точно нельзя назвать бюджетом стагнации. Доходы города в последние годы (кроме 2023-го) росли. В 2026-м по плану они увеличатся еще на 9,5%. Кризисным его также не назвать: социальные обязательства заложены (в прошлые годы они выполнялись), дефицит не обострен (пока в пределах нормы), доходы не падают, а растут. Однако, к сожалению, это пока и не бюджет роста, ведь не наблюдается серьезных бюджетных инвестиций в те сферы, которые через несколько лет принесут существенную отдачу в виде бюджетных доходов, включая налоги и неналоговые поступления. Приоритизация расходов пока не в пользу создания точек долгосрочного роста бюджетных доходов. Остается назвать бюджет умеренно социальным, что будет справедливо по направлениям расходов и их удельному весу.
Неприятным, но ожидаемым становится то, что падают неналоговые доходы и безвозмездные поступления города. Причем это происходит не первый год. Насторожило же снижение статей расходов на обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге — более чем на 1,1 млрд рублей. На развитие предпринимательства и потребительского рынка также снизят расходы (на 387 млн), как и на содействие занятости (на 47 млн рублей). Удивило то, что губернатор анонсировал расходы на благоустройство и охрану окружающей среды в Санкт-Петербурге, а в бюджете 2026-го заложено их уменьшение на 2,3 млрд руб.
Среди деталей раскрытия бюджета я абсолютно поддержу выделение средств на среднюю школу №321, бывшую до революции Первой гимназией, чье здание нуждается в ремонте.
А что же с трехлетним планом? Здесь можно сказать лишь то, что следует стараться сохранять традиции планирования бюджета на 3 года. Это очень хороший информационный ресурс для бизнеса. А откорректировать бюджет в лучшую сторону всегда можно при благоприятном стечении обстоятельств, на что мы всегда надеемся.
Александр Пузанов
Гендиректор фонда «Институт экономики города»:
Первое впечатление от закона о бюджете Санкт-Петербурга заключается в том, что обществу дают не так много информации. Это очень сильно отличается от того, как только что проходил [через Мосгордуму] бюджет Москвы. Там на сайте открытого бюджета все данные можно смотреть едва ли не в режиме реального времени.
Если говорить о росте дефицита, то это общая тенденция для региональных бюджетов — особой неожиданности тут нет. Более того, дефицит на 2026 год планировался в действующем бюджете (на 2025, 2026 и 2027 годы, — прим. ред.). Правда, тогда речь шла о том, что расходы превысят доходы на 163 млрд, а сейчас — на 189 млрд. В целом это не такая уж и принципиальная разница.
При этом — да, мы понимаем, что напряжение в экономике возрастает, хотя никаких взрывов и не происходит. Другое дело, что дефицит все же не такой маленький — для сравнения: в Москве он насчитывает порядка 7%. Хотя со столицей, конечно, тягаться трудно, но разница показательная.
Также обращает на себя внимание тот момент, что верхняя планка госдолга резко возрастает. Понятно, что это следствие роста дефицита, и все же этот момент стоит отслеживать в дальнейшем.
Конечно, в той части документа, которая касается 2027 и 2028 годов, запланировано резкое сокращение дефицита. К 2028-му он должен сократиться в два с половиной раза. Но представляется, что пока это не до конца ответственные цифры, которые еще могут поменяться. В целом все планы на трехлетку кажутся сверхоптимистичными.
Обращает на себя внимание некоторый рост инвестиционных расходов. В этом можно увидеть поддержку (и даже замещение иных источников) экономического роста за счет бюджетных вливаний. Так что с некоторыми оговорками можно говорить об инвестиционном характере бюджета.
Однако принципиальных маневров я в документе не увидел. Да, возрастают расходы, да, растут и доходы. Да, несколько вырос дефицит. Однако структура бюджета принципиально не поменялась (хотя, возможно, эти изменения присутствуют на несколько уровней ниже — даже не в государственных программах, а в подпрограммах). Так что каких-то существенных изменений в жизни города не проглядывается.
