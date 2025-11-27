Каким получился бюджет Петербурга — 2026? Экономисты разбирают главный финансовый документ города и объясняют, чего ждать жителям

Документ точно нельзя назвать бюджетом стагнации. Доходы города в последние годы (кроме 2023-го) росли. В 2026-м по плану они увеличатся еще на 9,5%. Кризисным его также не назвать: социальные обязательства заложены (в прошлые годы они выполнялись), дефицит не обострен (пока в пределах нормы), доходы не падают, а растут. Однако, к сожалению, это пока и не бюджет роста, ведь не наблюдается серьезных бюджетных инвестиций в те сферы, которые через несколько лет принесут существенную отдачу в виде бюджетных доходов, включая налоги и неналоговые поступления. Приоритизация расходов пока не в пользу создания точек долгосрочного роста бюджетных доходов. Остается назвать бюджет умеренно социальным, что будет справедливо по направлениям расходов и их удельному весу.

Неприятным, но ожидаемым становится то, что падают неналоговые доходы и безвозмездные поступления города. Причем это происходит не первый год. Насторожило же снижение статей расходов на обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге — более чем на 1,1 млрд рублей. На развитие предпринимательства и потребительского рынка также снизят расходы (на 387 млн), как и на содействие занятости (на 47 млн рублей). Удивило то, что губернатор анонсировал расходы на благоустройство и охрану окружающей среды в Санкт-Петербурге, а в бюджете 2026-го заложено их уменьшение на 2,3 млрд руб.

Среди деталей раскрытия бюджета я абсолютно поддержу выделение средств на среднюю школу №321, бывшую до революции Первой гимназией, чье здание нуждается в ремонте.

А что же с трехлетним планом? Здесь можно сказать лишь то, что следует стараться сохранять традиции планирования бюджета на 3 года. Это очень хороший информационный ресурс для бизнеса. А откорректировать бюджет в лучшую сторону всегда можно при благоприятном стечении обстоятельств, на что мы всегда надеемся.