Новые этапы ШМСД начнут строить в этом году, обещает Смольный

В Петербурге согласовали строительство второго этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Разрешение выдал Госстройнадзор, сообщил губернатор Александр Беглов.

Магистраль должна связать районы агломерации и разгрузить существующие дороги. Новый участок протянется на 1,99 км: от Витебского проспекта до Софийской улицы.

Дорогу сделают шестиполосной — по три полосы в каждом направлении. В рамках этапа построят 21 искусственное сооружение: трасса пересечет железнодорожные пути Витебского направления в районе станции Воздухоплавательный парк, Бухарестскую улицу и пути станции Волковская. Всего планируется установить более 600 свай и возвести свыше 200 опор.

Проект также предусматривает меры для снижения шума: вдоль магистрали появятся экраны общей протяженностью около 2,5 тыс. метров. Движение будет регулировать автоматизированная система, а весь участок оборудуют современным освещением.

Как отмечают власти, все этапы строительства ШМСД уже получили положительное заключение Главгосэкспертизы, и в этом году начнется ее активное строительство. А ранее стало известно, что Смольный подписал договор на строительство трех этапов дороги с компанией из Грозного «Бамтоннельстрой-Мост». Предприятие возводило мост на остров Русский во Владивостоке и работала над участками метро в Москве и Новосибирске.

Согласно генплану Петербурга, ШМСД напрямую подключит восточные районы Петербурга к центру и югу города, а через ЗСД – к северной части мегаполиса. Это позволит перенаправить транзитные потоки на скоростные трассы и снизить нагрузку на улично-дорожную сеть. В Смольном также подчеркнули, что из-за плотной городской застройки значительная часть трассы — около 76% — будет проходить по эстакадам.

Протяженность второго-четвертого этапов магистрали составит 14,1 км. ШМСД пройдет через территории Красногвардейского, Невского, Фрунзенского, Московского и Кировского районов, после чего соединится с Кольцевой автодорогой севернее Кудрово и далее будет направлена в сторону Всеволожска в Ленинградской области.

В конце 2024 года был введен в эксплуатацию первый участок ШМСД — Витебская развязка. Старт движению по новой дороге по видеосвязи дал президент Владимир Путин.

Вместе с тем в ноябре прошлого года появилась информация о пересмотре финансирования проекта: власти Санкт-Петербурга обнулили расходы на строительство ШМСД в 2025 году. Согласно официальным документам, статья адресной инвестиционной программы, предусматривающая расходы на реализацию концессионного соглашения по финансированию, строительству и эксплуатации магистрали, была сокращена на 13 млрд рублей. Средства, запланированные ранее, должны перенести на текущий год.