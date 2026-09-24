Минфин предложил ввести налог на зарубежные интернет-покупки, а для доходов по вкладам и дивидендам повысить ставку до 22%

В министерстве считают, что это позволит выровнять условия для российских и иностранных продавцов. Предложение вошло в пакет мер по созданию конкурентной среды и борьбе с неформальной экономикой.

Кроме того, ведомство предложило установить таможенный сбор в размере 100 рублей за посылки с товарами для личного пользования стоимостью до €200, которые отправляют из-за рубежа.

Еще одно предложение Минфина касается налога на доходы физических лиц. Ведомство хочет включить в основную налоговую базу доходы от дивидендов и другого долевого участия, процентов по вкладам, операций с ценными бумагами и цифровыми правами, продажи имущества и долей участия, а также страхования и дарения. Для них будут действовать ставки НДФЛ от 13 до 22%. Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13-15%.

Напомним, основная ставка НДС в России с 1 января 2026 года выросла с 20 до 22%. При этом льготную ставку в 10% сохранили для социально значимых товаров.